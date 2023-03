Inicia la temporada 2023 de la MLB de los Estados Unidos. Este jueves 30 de marzo, desde las 12:05 (hora local), juegan los New York Yankees vs. San Francisco Giants en el Yankee Stadium ubicado en El Bronx. ¿Dónde ver el juego de baseball? La transmisión estará a cargo de ESPN y STAR Plus. Ademá, también tienes la opción live streaming de MLB TV.

VIDEO RECOMENDADO Conor McGregor hizo fatal lanzamiento en partido de la MLB. (Video: ESPN / Foto: Reuters)