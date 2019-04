Usain Bolt: compara su récord con registros del resto del mundo

Enfrentar a un mototaxi, incluso hoy que lleva casi dos años retirado del atletismo profesional, es un paseo para Usain Bolt. El hombre más rápido del mundo no tiene competencia, y quizá sea así por el resto de nuestros tiempos. En el Malecón Cisneros no necesitó ni siquiera poner segunda a su maquinaria para imponerse. El público aplaudió porque sabe que con seguridad no volverá a ver a un hombre tan veloz como él.

Desde que el 31 de mayo del 2008 cuando paró los cronómetros de los 100 metros planos en 9,72 segundos, mejorando los 9,74s de su compatriota Asafa Powell, el ‘Rayo’ solo ha llevado el registro a niveles imposibles. En los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, en el Nido de Pájaros estableció una nueva marca con 9,69s, mientras que un año después en Berlín cronometró 9,58s, un tiempo inimaginable para cualquier ser humano.



Su récord está a punto de cumplir una década. Y ya sabemos que el jamaiquino no tiene competencia. Pero en este interactivo podrá comparar al hombre más rápido del mundo con los mejores velocistas de cada continente. También podrá medir su registro con la marca de nuestro récord nacional Andy Martínez.

Sin rivales aún estando retirado, Bolt pasó de vencer al Metrobus de Buenos Aires y al fuego, en una campaña publicitaria para Río 2016, a un mototaxi. ¿Qué máquina será la próxima en retar la velocidad del ‘Rayo’?