Luego de escribir su historia en base a los Juegos Olímpicos, es difícil asimilar que Usain Bolt no estará en Tokio 2020. No obstante, el ‘Rayo’ sí podrá presumir el haber corrido en la pista que albergarán estos Juegos. A través de un relevo simbólico, el jamaiquino dio por inaugurado el estadio olímpico. “Estaba feliz y emocionado porque no voy a competir en los Juegos, así que el hecho de poder correr en la pista fue una gran experiencia por sí misma”, dijo Usain Bolt tras culminar el relevo.

El ‘Rayo’, ganador del oro olímpico de 100 y 200 en Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016, se volvió a poner el ‘body’ de Jamaica para esta exhibición, pero confirmó que no participará en Tokio 2020 luego de ciertas especulaciones que hubo en el camino. El estado físico en que apareció en la pista olímpica también lo ratificó. “Con la pequeña carrera que hice ya sufrí”, confesó sobre su notorio sobrepeso.

Usain Bolt ya se había retirado del atletismo después de disputar los Mundiales de Londres 2017, donde no pudo concretar su última carrera por una lesión. Sin embargo, el jamaiquino ya estaba conforme con sus ocho medallas de oro olímpicas y 11 títulos mundiales logrados previamente. Además de ser el dueño de los récords en 100 y 200 metros. Todo ello permitió que la leyenda del atletismo pueda retirarse tranquilamente.

Ahora, pese a ser un evento pequeño de inauguración previo a la gran ceremonia de apertura de los Juegos el 24 de julio de 2020, la presencia de Bolt logró reunir a 60.000 espectadores en las gradas del estadio olímpico. Asimismo, el espectáculo contó con la presencia de algunos grupos de música, de danza tradicional japonesa, además de Kazu Miura, el histórico delantero japonés que aún sigue en activo con 52 años.

De esta manera, El ‘Rayo’ ya pudo degustar, antes que todos, la pista olímpica que albergará los primeros Juegos sin él desde el 2004. Sea como fuere, la leyenda del atletismo ya dejó su huella bien marcada ahí. “Ya podré decir que he corrido en Tokio. Fue muy bonito estar ante tanta gente de nuevo”.