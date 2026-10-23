UTC Cajamarca vs Melgar EN VIVO: hora y dónde ver el partido por la fecha 13 del Torneo Clausura

Este viernes, UTC Cajamarca se enfrentará a Melgar por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El cuadro cajamarquino llega a este compromiso tras caer por 1-0 ante Cienciano en Cusco, mientras que el conjunto arequipeño viene de conseguir una victoria por 4-2 frente a Deportivo Garcilaso en Arequipa.

Si no quieres perderte este encuentro, te contamos todos los detalles del partido: horario, canal de transmisión y cómo verlo en vivo.

¿Cuándo y dónde ver UTC Cajamarca vs Melgar en la fecha 13 del Torneo Clausura 2026?

El partido UTC Cajamarca vs Melgar se juega este viernes 23 de octubre en el estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca).

¿A qué hora juegan UTC Cajamarca vs Melgar en la fecha 13 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 13:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 14:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 15:00 p.m

¿Dónde ver el UTC Cajamarca vs Melgar en vivo por TV?

La transmisión del partido de UTC Cajamarca vs Melgar por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.