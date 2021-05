Conforme a los criterios de Saber más

Desde el pasado viernes, la Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación preliminar por el caso de las vacunación suspendida en la Federación Peruana de Fútbol. La secretaría general, a cargo de Óscar Chiri, ha enviado con detalle la lista de los posibles vacunados y ahora tocará que se haga una revisión exhaustiva para determinar si había irregularidades en la solicitud al Ministerio de Salud.

Dentro de lo que este Diario ha podido constatar, existiría una diferencia de casi 50 vacunas entre lo solicitado por la FPF y lo que realmente se necesitaba para la Copa América 2021. Todo esto se agrava en un contexto electoral dentro de la Federación Peruana de Fútbol, donde su actual presidente Agustín Lozano tendría todo listo para postular a la reelección. Lozano ya afirmó en su entorno que no hará declaraciones oficiales sobre el tema. El que sí aparecerá ante los medios este viernes es Ricardo Gareca, quien se mantendría en la posición de no vacunarse.

Debido a los protocolos sanitarios por estos tiempos de pandemia, la Conmebol ha solicitado que se reduzcan al mínimo los números de cada delegación en este certamen continental. Para esta competición, el número de viajeros por parte de la FPF no debería pasar las 50 personas. Y esto no cuadra con las más de cien vacunas que se solicitó al Minsa.

No solo existe esta investigación de la Fiscalía, sino también el pedido de la Contraloría General de la República de que se esclarezca este caso que está lleno de contradicciones. Hay dos entidades vinculadas a este ‘Vacunagate’ del fútbol: la FPF y el Ministerio de Salud. Desde esta última entidad ya tuvimos un pronunciamiento firme del ministro Óscar Ugarte, quien manifestó la suspensión de esta vacunación al constatar que no era requisito indispensable para asistir a la Copa América.

Consultamos a las fuentes oficiales de la Federación Peruana de Fútbol y lo que pudimos corroborar es que sí era cierta la presencia de miembros del directorio de la FPF en el supuesto día de la vacunación. Nos respondieron de manera afirmativa aunque con la explicación que directivos como Franklin Chuquizuta y Juan Quispe -quienes fueron vistos en las instalaciones de la federación el último jueves-, tienen oficinas de trabajo en la Videna.

Eso sí, nadie de la FPF ha descartado que existía la voluntad de vacunar a dirigentes del directorio y que la lista de posibles vacunados era extensa debido a que se vienen más eventos deportivos para la selección, como las Eliminatorias. Allí, como dijo el ministro Ugarte, sí existiría una mala comunicación porque el oficio se refiere únicamente a la Copa América.

A esa lista de menos de cincuenta personas que aceptará Conmebol en Copa América, hay que agregar que más de 15 futbolistas y unos cinco funcionarios del área deportiva ya habrían recibido sus vacunas en Estados Unidos, Europa y Asia. La necesidad de dosis no superaría la treintena.

Ese detalle también lo constatamos con la FPF y la respuesta fue que “no existía la voluntad de quedarse con ninguna vacuna excedente”. Es decir, nos explicaron que se iban a regir al protocolo de la vacunación y que el Ministerio de Salud se hubiera retirado con todas las dosis sobrantes que no se hayan aplicado en la Videna. Además, nos explican desde la federación, existía la voluntad de entregar las vacunas de Sinovac (adquiridas por Conmebol) en caso este laboratorio obtenga en el corto plazo los permisos de Digemid para ingresar al Perú.

El secretario general, Óscar Chiri, ha repetido en dos entrevistas que la selección peruana debería ser incluida en el Plan de Vacunación, donde se menciona que habría excepción para deportistas y competiciones internacionales. Lo que Chiri no profundizó es que en ese reglamento la mención es si existe obligatoriedad. Eso no ocurre en la Copa América. “Queremos una respuesta oficial”, dijo Chiri y esa respuesta oficial no llegará. El ministro de salud, Óscar Ugarte, ya dio su última palabra por orden expresa del presidente Francisco Sagasti, uno de los más fastidiados con esta situación.

Óscar Chiri, secretario general de la FPF, dijo que la delegación para la Copa América podría entrar en el Plan Nacional de Vacunación. (Foto: GEC)

¿Por qué hubo tanto apuro entonces en que las vacunas se hagan la semana pasada? ¿Por qué convocar a personas si supuestamente el Minsa no había dado el OK oficial? ¿Por qué cien vacunas si necesitaban casi treinta? Son las primeras preguntas que pedimos que Lozano y Chiri respondan al periodismo. Ahora lo tendrán que hacer ante la Fiscalía.

