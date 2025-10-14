Pese a no haber jugado en Shanghái para poder descansar, Carlos Alcaraz se aprovechó de la temprana eliminación de Jannik Sinner para afianzarse en la cima de la ATP, en una clasificación en la que el monegasco Valentin Vacherot ascendió 164 puestos tras ganar en el Masters 1000 chino.

Sinner defendía título en Shanghái, por lo que su derrota en tercera ronda se tradujo en la pérdida de 950 puntos y distanciarse del español en 1.340 puntos.

El gran cambio en esta última clasificación es el salto que dan los dos finalistas de Shanghái.

Vacherot, que el domingo se convirtió en el tenista con ranking más bajo en ganar nunca un Master 1000 (los torneos de mayor importancia tras los Grand Slams), pasa del puesto 204 al 40 tras conquistar el primer título de su hasta ahora modesta carrera.

El francés Arthur Rinderknech, que curiosamente es primo hermano del monegasco, avanza 26 posiciones para colocarse en el puesto 28.

Para ambos es hasta ahora la mejor clasificación que nunca han ocupado en el ranking ATP.

