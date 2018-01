Valentina Shevchenko: “Siento esta división más natural para mí”

Valentina Shevchenko debuta este sábado en peso mosca (56,69 kg) de la UFC contra la brasileña Priscila Cachoeira, peleadora invicta en ocho combates profesionales que entrará por primera al octágono de esa organización.

El combate forma parte de la cartelera principal del UFC Fight Night 125, a celebrarse en la ciudad de Belém, en el estado brasileño de Pará. En la pelea estelar, Lyoto Machida se medirá con Eryk Anders.

La ‘Bala’, ex retadora al título de categoría gallo (61 kg), dijo en una entrevista con UFC que se siente cómoda en la división mosca, puesto que ahora enfrentará a rivales con características físicas más parecidas a las suyas.

“Me siento bien y me alegro de pelear en este peso, lo siento más natural para mí. A pesar de que en las 135 libras [peso gallo] me sentía totalmente bien y fuerte, las 125 [peso mosca] es más natural para mí”, afirmó Valentina Shevchenko.

Agregó que una de las principales diferencias de competir en peso mosca es que “no tengo ese problema de pelear con rivales más grandes, más altas y más pesadas, ahora voy a pelear con oponentes del mismo tamaño que yo”.

Shevchenko, que peleó en UFC por última vez en setiembre pasado, contó que en este período ha podido descansar y ahora está “perfectamente bien y totalmente lista” para luchar. “Tuve suficiente tiempo para mi preparación. Estoy al 100% y voy a entrar al octágono con toda mi fuerza”, destacó.

“Ahora podré aplicar diferentes técnicas a las que usaba antes, que eran peligrosas de usar con oponentes más pesadas o más grandes […] Hace años peleaba en este peso en muay thai. Nunca tuve problemas, siempre me sentí fuerte, rápida y bien. Así estoy esperando la pelea del sábado”, expresó.

Por otro lado, Valentina Shevchenko reveló que no le gusta cortar mucho peso en poco tiempo. “Yo escojo una ruta más saludable. No me gusta bajar 10 (4.5 kg) o 15 libras (6.8 kg) en un solo día. Prefiero bajar un poco en mi campamento y tener 5 libras (2.2 kg) [que cortar] para el último día. Así estoy más tranquila”, explicó.

La ‘Bala’ aseveró que está concentrada al máximo para el combate del sábado. “Estoy tranquila, me he preparado bien. Quiero hacer una pelea buena, con toda la técnica y espíritu. No quiero que termine en manos de los jueces, quiero terminarla lo antes posibles”, concluyó.

