José Antonio Bragayrac
Valentino, el coleccionista de medallas y promesa de la paleta frontón con 13 años: “No es tan popular como el fútbol, pero en Lima cada vez hay más canchas públicas”
A las cinco de la tarde, cuando el sol empieza a caer sobre las canchas del Club Social Miraflores, un sonido seco y rítmico revienta contra la pared de cemento pintada de verde. Valentino Salinas, que ya tiene 13 años, entrena bajo la atenta mirada del 16 veces campeón nacional de paleta frontón, Leonardo Benique. La precisión y confianza con que le pega a la pequeña pelota azul son el presagio de su gran futuro en esta disciplina. Hoy es un adolescente que estudia, entrena y descansa religiosamente para los campeonatos, un chico que colecciona trofeos y un deportista en formación que sueña popularizar este deporte. Mañana quiere ser un medallista para el Perú. ¿Cómo se forja una futuro campeón de élite?

