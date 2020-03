El VAR ha ganado protagonismo en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa América 2019. Con cinco claras intervenciones en seis duelos de la ronda inicial, el videoarbitraje, del inglés Video Assistant Referee, fue requerido por el árbitro para evitar la polémica y para tener más certeza a la hora de decidir.

Como en el Mundial Rusia 2018, la Liga española o la Champions League, ahora la Conmebol ha decidido implementar la tecnología en pro de la justicia. Y hasta ahora el árbitro ha decidido lo correcto luego de emplear el VAR.

Brasil vs. Bolivia, por primera fecha del grupo A

La primera intervención del VAR sucedió en el cotejo inicial de la Copa América 2019. Durante el Brasil vs. Bolivia en el Morumbi, el árbitro argentino Néstor Pitana recurrió a la tecnología para cobrar una tarjeta amarilla contra Fernando Saucedo por falta sobre Casemiro.

En la segunda mitad Néstor Pitana volvió a recurrir al VAR. Una mano dentro del área de Bolivia fue revisada por el argentino y decretada como penal. Coutinho se colocó frente al balón y marcó el 1-0 en el Morumbí. Intervenciones solicitadas y decisiones correctas.

Brasil vs. Bolivia EN VIVO: Coutinho y el esquinado remate de penal para el 1-0 por Copa América | VIDEO. (Video: YouTube / Foto: Captura de pantalla)

Perú vs. Venezuela, por primera fecha del grupo A

Sí el Brasil vs. Bolivia tuvo intervenciones del VAR, durante el duelo entre Perú vs. Venezuela, que marcó el final de la primera jornada del grupo A, la presencia de la tecnología fue determinante.

El árbitro de Colombia Wilmar Roldán anuló el primer tanto de la Blanquirroja tras comprobar la jugada del gol en el videoarbitraje. Imperceptible a primera vista, el juez tuvo que emplear la tecnología para comprobar la posición adelantada del mediocampista Renato Tapia en el gol de su debutante compañero Christofer Gonzales.

Perú vs. Venezuela: árbitro, tras revisar el VAR, anuló tanto de Gonzáles por posición adelantada de Tapia. (Video: América Televisión / Foto: Captura de pantalla)

El Argentina vs. Colombia por la primera fecha del grupo B y el Chile vs. Japón por la jornada final del grupo C, fueron los únicos partidos en los que los futbolistas y el balón tuvieron más protagonismo que el árbitro y el VAR. Con pocas intervenciones, ninguna de las consultas fue determinante para el desarrollo del juego.

Paraguay vs. Qatar, por primera fecha del grupo B

Paraguay y Qatar igualaron 2-2 en el Maracaná, pero quizá los sudamericanos se pudieron haber llevado el triunfo sino fuera por la intervención del VAR y la consulta del árbitro peruano Diego Haro.

El colegiado Diego Haro anuló un tanto de Paraguay en el segundo tiempo del duelo ante Qatar. El delantero Óscar 'Tacuara' Cardozo anotó, pero Derlis González estaba en posición adelantada cuando recibió el balón previo al gol.

La anotación invalidada a Óscar Cardozo. (Video: Améerica TV)

Uruguay vs. Ecuador, por primera fecha del grupo C

Uruguay aplastó 4-0 a Ecuador con un gol de Lodeiro, Suárez, Cavani y autogol de Mina. Los celestes se mostraron como firmes candidatos a ganar la Copa América 2019. Y sí, su partido también tuvo intervenciones del VAR.

El árbitro brasileño Anderson Daronco mostró una tarjeta amarilla a José Quintero de Ecuador tras disputar un balón aéreo con Nicolás Lodeiro de Uruguay. Pero revisó la jugada en el VAR y dictaminó que la acción era merecedora de roja y no de amonestación. Otra intervención exitosa del videoarbitraje.

VAR protagonista, juez brasileño se apoyó en la tecnología y expulsó a jugador por terrible codazo | VIDEO. (Video: América Televisión / Foto: Captura de pantalla)

Habría que preguntarle a los futbolistas si es que están de acuerdo con el VAR, pero, al menos por el momento, es mejor mantener instaurado el protagonismo de la justicia que vivir en la polémica de la duda y la posible excusa buscando justificar resultados adversos.