El VAR en la Copa América: las polémicas, críticas y cómo se usa el sistema

Fueron 72 segundos de incertidumbre. La hinchada peruana impaciente en busca de justicia. Y fue el VAR quien se la concedió. Fue ante Dinamarca, en el Mundial Rusia 2018. Un penal a favor de Perú.



Segundos interminables entre el gol de Christofer Gonzales ante Venezuela en la Copa América y la anulación del tanto por parte de árbitro Wilmar Roldán. Otros de nervios en el penal que Roddy Zambrano cobró en contra de la selección peruana ante Bolivia este martes.



Y el VAR se hizo más protagonista anulando dos goles a Brasil en su duelo ante Venezuela. Dos tantos que parecían legítimos no se convalidaron por off side y el encuentro terminó 0-0.

"Se corta el juego", "El error es parte del juego", dicen los críticos. "Es una herramienta que hace justicia en el campo de juego", responde Wilson Luiz Seneme, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Conmebol.



El Video Arbitraje se ha puesto en el centro de la crítica debido a lo que se viene sucediendo en la Copa América. De hecho, en los cinco partidos que se han disputado hasta ahora se ha usado en cinco ocasiones, en todas de manera acertada.



"El VAR se utiliza para ayudar en situaciones claras, errores obvios, no busca lograr un 100% de precisión para todas las decisiones, no existe intención de interferir con el flujo esencial y las emociones del fútbol”, enfatiza Seneme.

Para aclarar, son solo cuatro las situaciones en las que se puede usar el VAR. No se puede exigir recurrir al Video Arbitraje en cualquier acción de juego. La Conmebol lo dejó claro en una nota que publicó en su página web.



- Goles: Posición fuera de juego en la creación del gol, infracción por parte del equipo atacante en la creación del gol, balón fuera de juego previo al gol y gol/no gol.



- Incidentes de tarjeta roja: El VAR evita decisiones claramente erróneas relativas a la expulsión de un jugador; las revisiones se limitan a expulsiones directas y no a segunda amonestación de tarjeta amarilla; el VAR observa una falta de expulsión que no fue detectada por el árbitro.



- Decisiones en penales: El VAR evita decisiones claramente erróneas relativas a la concesión o no, de un tiro penal; penal incorrectamente cobrado; penal no cobrado; falta o fuera de juego previo a la jugada del penal, cometida por el equipo atacante; balón fuera del campo antes de la jugada del penal.



- Confusión de identidad: Si el árbitro amonesta o expulsa equivocadamente a un jugador el VAR ayuda al árbitro a saber quién es el jugador correctamente.





El VAR en la Copa América se ha usado puntualmente en estos casos:

VAR en la Copa América Brasil vs. Bolivia Amarilla a Saucedo por falta sobre Casemiro que no consideró el réferi Pitana

Penal a favor de Brasil por mano dentro del área no vista por el árbitro Perú vs. Venezuela Gol anulado por el árbitro Roldán a Perú por off side de Tapia antes del remate de Gonzales

Gol anulado a Perú por off side de Trauco en el centro para Farfán Uruguay vs. Ecuador Corrección de tarjeta por parte del árbitro Daronco. Le sacó roja a Quintero por considerar una falta como agresión Perú vs. Bolivia Penal a favor de Bolivia por mano de Zambrano Brasil vs. Venezuela Gol anulado a Gabriel Jesus por off side de Firmino

Gol anulado a Countinho por off side de Firmino

El sistema arbitral en la Copa América funciona de la siguiente manera:



Árbitro principal

Asistente 1 (juez de línea)

Asistente 2 (juez de línea)

Cuarto árbitro

Árbitro VAR

AVAR 1

AVAR 2

Observador VAR

Asesor de árbitros





Uno de los réferis VAR interpreta que hay una acción susceptible de ser revisada y empieza la revisión de en la repetición de videos. Tras tomar alguna decisión, avisan al cuarto árbitro o al árbitro central.



Es el réferi central quien toma la decisión, dando por bueno el aviso que recibe o yendo a revisar la jugada en el televisor. Según los protocolos, esta acción no debe tomar más de dos minutos, para no hacer tan cortado el juego.



La Conmebol ha capacitado a 56 árbitros y asistentes para lo que será esta Copa América. 46 de ellos están presentes en la cita continental.