Chile vs. Ecuador EN VIVO: juez le mostró la tarjeta amarilla a arquero Arias tras revisión del VAR | VIDEO El árbitro argentino Patricio Loustau consideró que el guardameta Gabriel Arias realizó una falta sobre el mediocampista Romario Ibarra durante el primer tiempo del duelo entre Chile vs. Ecuador por la segunda fecha del grupo C de la Copa América 2019



