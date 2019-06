Venezuela - Perú en vivo online, ver gratis partido por Copa América, link gratis aquí

[EN DIRECTO] VENEZUELA VS. PERÚ | VER EN VIVO COPA AMÉRICA 2019 | Venezuela arranca la Copa América 2019 midiéndose ante Perú el día de HOY EN VIVO por la primera fecha del Grupo A. El choque entre ambas escuadras se disputará en el estadio Arena do Gremio, en Porto Alegre, a las 15:00 horas (Venezuela) con transmisión tv vía IVC / DirecTV Sports.

La selección dirigida por Dudamel llega con el ánimo a tope para el duelo con la selección peruana, pues en su último compromiso de preparación para la Copa América 2019 apabulló 3-0 a Estados Unidos, y ante el ‘equipo de todos’ agotará esfuerzos para continuar por el camino triunfal.

Venezuela vs. Perú: Posibles alineaciones

Venezuela: W. Fariñez, R. Rosales, J. Chancellor, M. Villanueva, L. D. P. Mago, J. Savarino, Y. Herrera, J. Moreno, T. Rincón, J. Murillo y S. Rondón.

DT: Rafael Dudamel.

Perú: P. Gallese, L. Advíncula, M.Araujo, L. Abram, M. Trauco, R. Tapia, Y. Yotún, A. Carrillo, C. Cueva, C. Gonzáles y P. Guerrero.

DT: Ricardo Gareca.



Cómo ver Venezuela vs. Perú en vivo online, por internet gratis

Venezuela vs. Perú en vivo online: Sigue minuto a minuto partido

