El seleccionador de Venezuela, Rafael Dudamel, afirmó este jueves que está satisfecho con el rendimiento de todo el equipo tras el contundente triunfo de la Vinotinto frente a Bolivia por 4-1 en un partido amistoso que se disputó en Caracas.

“He quedado satisfecho con el rendimiento de todo el equipo en cada una de las líneas, he quedado feliz con lo que he visto y he sentido hoy”, dijo Dudamel en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Sobre el esquema 4-2-3-1 con el que la Vinotinto salió a jugar contra los bolivianos, Dudamel recordó que siempre han hablado con los jugadores “que no nos casamos con ningún sistema” y consideró oportuno ese dibujo táctico dado “el buen momento” de Darwin Machís, Jefferson Savarino, Rómulo Otero o Juan Pablo Añor, entre otros.

Machís juega en el Granada Club de Fútbol de la Primera División de España, mientras que Añor es ficha del Málaga, de la Segunda División del mismo país.

“Tuvimos poco tiempo para repasarlo (el esquema), pero lo tomaron muy rápido”, admitió Dudamel, al tiempo que resaltó que a su criterio “las integraciones colectivas son importantes” al momento de que los jugadores se reporten a la selección.

“El 4-2-3-1, como el 4-3-3 o el 4-4-2 van a ser opciones para una eliminatoria siempre tan disputada y que nos toma en distintos momentos”, advirtió.