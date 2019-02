Venezuela vs. Argentina EN VIVO ONLINE vía Movistar Deportes: juegan por el Sudamericano Sub 20 Venezuela vs. Argentina juegan por el Sudamericano Sub 20 (8:10 p.m. EN VIVO ONLINE vía Movistar Deportes) en el estadio El Teniente de Rancagua por la fecha 3 del hexagonal final

La Vinotinto cuenta en su haber con una victoria y un empate, resultados que le han valido el liderazgo en la fase final del torneo. | Foto: EFE