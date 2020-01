DT







Venezuela vs. Colombia EN VIVO vía DirecTV Sports: Jan Hurtado marcó golazo para el 1-0, tras genial pase de Rivas en el Preolímpico Sub 23 [VIDEO] El delantero de 19 años de Boca Juniors Jan Hurtado anotó el 1-0 en el duelo entre Venezuela vs. Colombia por la cuarta fecha del Torneo Preolímpico Sudamericano Sub 23 Colombia 2020. El atacante venció al portero Esteban Ruiz con un potente remate debajo del arco tras genial asistencia de Christian Rivas