DT







Argentina vs. Chile EN VIVO vía DirecTV Sports: Capaldo marcó el 1-0 con gran definición desde fuera del área [VIDEO] El mediocampista Nicolás Capaldo abrió el marcador en el duelo entre Argentina vs. Chile por la tercera fecha del Grupo A del Torneo Sudamericano Preolímpico Sub 23 Colombia 2020. El volante marcó el 1-0 con un gran disparo desde fuera del área tras asistencia de su compañero Julián Álvarez