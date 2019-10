DT







Alianza Lima vs. San Martín EN VIVO: Oliva marcó el 1-0 para los santos luego de gran acción personal | VIDEO El mediocampista Edu Yamir Oliva anotó el 1-0 en el duelo entre Alianza Lima vs. San Martín por la fecha 11° del Torneo Clausura 2019 Liga 1 y en el estadio Alberto Gallardo. El tanto del volante de 23 años sucedió luego de una gran acción personal dentro del área íntima.