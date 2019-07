Atlético de Madrid vs. MLS All Stars EN VIVO vía ESPN 3: amistoso internacional desde Florida | EN DIRECTO Atlético de Madrid vs. MLS All Stars EN VIVO ONLINE | SEGUIR AQUÍ el partido amistoso de este miércoles (7:00 pm. EN DIRECTO EN VIVO vía ESPN 3) desde Orlando City Stadium y denominado Juego de las Estrellas

Atlético de Madrid vs. MLS All Stars EN VIVO vía ESPN 3: amistoso internacional desde Florida | EN DIRECTO. (Foto: Twitter)