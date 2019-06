Chile vs. Japón EN VIVO: Kubo, nueva contratación del Real Madrid, regaló tremendo lujo ante Pulgar | VIDEO Takefusa Kubo, de 18 años y recientemente contratado por el Real Madrid, mostró todo su talento ante Erick Pulgar en el duelo entre Chile vs. Japón en el Morumbi por la primera fecha del grupo C de la Copa América 2019

Chile vs. Japón EN VIVO: Kubo, nueva contratación del Real Madrid, regaló tremendo lujo ante Pulgar | VIDEO. (Video: América TV / Foto: Captura de pantalla)