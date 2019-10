La fecha FIFA se disputa en todo el mundo, y Colombia y Chile decidieron viajar hasta España para medirse en un cotejo amistoso internacional. El duelo, que pondrá prueba a los planteles del entrenador portugués Carlos Queiroz y el técnico colombiano Reinaldo Rueda, se desarrollará en el estadio José Rico Pérez de la ciudad de Alicante.

El partido entre Colombia y Chile se desarrollará este sábado 12 de octubre del 2019 en el estadio José Rico Pérez de Alicante, España. Se disputará a las 11:00 a.m. (Hora peruana y Hora colombiana) y 13:00 p.m. (Hora chilena). El duelo por la fecha FIFA será transmitido vía Gol Caracol en el país cafetero y vía Chilevisión y CDF premium para todo la nación de la ‘Estrella Solitaria’.

Colombia vs. Chile | Horarios en el mundo

Perú - 11:00 a.m.

Colombia - 11:00 a.m.

Ecuador - 11:00 a.m.

México - 11:00 a.m.

Bolivia - 12:00 p.m.

Venezuela - 12:00 p.m.

Estados Unidos - 12:00 p.m.

Brasil - 1:00 p.m.

Chile - 1:00 p.m.

Argentina - 1:00 p.m.

Uruguay - 1:00 p.m.

Paraguay - 1:00 p.m.

España - 6:00 p.m.

Colombia vs. Chile | Canales de transmisión

Canadá - beIN Sports

Chile - Chilevisión / CDF Premium

Colombia - Caracol TV

Países Bajos - FOX Sports 4

Colombia vs. Chile | Posibles alineaciones

Colombia: Ospina; Medina, Mina, Davinson, Tesillo; Barrios, Uribe, Cuadrado; Roger, Muriel y Duván

Chile: Claudio Bravo; Óscar Opazo, Gary Medel, Guillermo Maripán y Alfonso Parot; Arturo Vidal, Erick Pulgar y César Pinares; Fabián Orellana, Jean Meneses, Alexis Sánchez

Tras el reñido duelo que sostuvieron por los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019, Colombia y Chile se volverán a ver las caras en un campo de fútbol. Sin el pase a las semifinales en juego, y con novedades en sus onces iniciales, los planteles del entrenador portugués Carlos Queiroz y del técnico colombiano Reinaldo Rueda jugarán este sábado 12 de octubre en Alicante, España.

La selección absoluta de fútbol de Chile, ya en España, ha iniciado su concentración en la región de Murcia con la mente puesta en el partido que disputará el sábado frente a Colombia en Alicante y su defensa Mauricio Isla ha dejado claro que quieren “volver a lo hecho en la Copa América”, torneo en el que lograron la cuarta posición, y también “tratar de ser nuevamente esa selección atractiva”.

Del compromiso del sábado ha destacado que tendrán enfrente a “una de las selecciones más potentes del mundo” y que el anhelo del equipo chileno es “jugar como en los buenos partidos de la Copa América”.

“Tenemos el máximo respeto por Colombia. Todos sus jugadores están en grandes equipos y el último partido fue muy apretado. Ellos tienen futbolistas fuertes, potentes y que están creciendo y será un partido atractivo”, ha indicado sin olvidar que en la Copa América estas selecciones se vieron las caras y empataron a cero, pasando a semifinales Chile por penales el 28 de junio en Sao Paulo.

“Queremos volver a lo que hicimos en la Copa América, a lo que mostramos en los buenos partidos de esa competición y debemos tratar de ser nuevamente esa selección atractiva”, ha manifestado el de Buin, quien ha valorado que en el combinado nacional mantenga el bloque incluyendo al veterano portero Claudio Bravo.

Los capitanes de la selección de Colombia, James Rodríguez y Falcao García, no fueron convocados para los amistosos ante Chile y Argelia porque era “lo mejor” para el equipo, dijo este martes su director técnico, Carlos Queiroz.

“Todas las decisiones que tomo en mi vida de entrenador son la respuesta a una pregunta muy sencilla: ¿qué es lo mejor para el equipo? Nada más”, afirmó el estratega luso tras ser preguntado por esas dos ausencias.

No podemos “quedarnos a llorar o lamentando en las paredes que no está A o B o C, eso no es una buena cosa para el futuro de Colombia”, agregó en rueda de prensa en Alicante, España.

“Tengo la ilusión de tener listos los mejores jugadores cuando llegue el momento en que un partido es nada menos que tres puntos”, afirmó Queiroz, en una alusión al clasificatorio sudamericano para el Mundial de Catar-2022, que se inicia en marzo próximo.

“Si queremos ser mejores que Chile no podemos seguir haciendo las cosas del pasado, hay que cambiar”, advirtió.