Emelec vs. El Nacional EN VIVO vía Gol TV: duelo por la fecha 21° de la Serie A de Ecuador

Emelec vs. El Nacional EN VIVO ONLINE | SIGUE AQUÍ el partido de este domingo (5:00 pm. EN DIRECTO EN VIVO vía Gol TV) en el Estadio Olímpico Atahualpa por la fecha 21° de la Serie A de Ecuador.

Emelec vs. El Nacional EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 21 de la Liga Pro de Ecuador, este domingo 11 de agosto, desde las 5:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Gol TV. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Emelec y El Nacional se verán las caras en un duelo que enfrentará a dos equipos que marchan en la zona media de la tabla. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Olímpico Atahualpa.



Emelec vs. El Nacional: horarios del partido



México - 5:00 p.m.

Ecuador - 5:00 p.m.

Perú - 5:00 p.m.

Colombia - 5:00 p.m.

Venezuela: 6:00 p.m.

Bolivia - 6:00 p.m.

Chile - 6:00 p.m.

Paraguay - 6:00 p.m.

Argentina - 7:00 p.m.

Uruguay - 12:00 a.m. (lunes 12 de agosto)

España - 2:30 a.m.

Emelec buscará sacudirse del duro golpe que recibió la jornada anterior, en la que perdió a manos de Delfín en el Estadio George Capwell. Con ello, los 'Eléctricos' aumentaron a tres sus partidos sin ganar en la liga ecuatoriana.

Quizás Emelec podría motivarse, luego de la clasificación a cuartos de final de la Copa de Ecuador, tras eliminar a América de Quito a mitad de semana. Técnico Universitario será su rival en la siguiente instancia.

"Pienso que quedan muchos partidos. Estamos allí, pero depende de nosotros. Somos un equipo que debe ir creciendo. Tenemos la posibilidad este año, con este formato, de acceder a finales, que es la obligación. Nuestro pensamiento es superar las dificultades", expresó el técnico de Emelec, Ismael Rescalvo, sobre el momento de su equipo.

Emelec, octavo con 27 puntos, a 19 del líder Macará, tiene el principal objetivo de terminar la primera etapa de la Liga Pro de Ecuador entre los ocho primeros, para asegurar su pase a la segunda etapa del certamen y luchar por el título.

El Nacional, que viene con un invicto de cinco partidos, con un saldo de dos victorias y tres empates, tiene también con 27 unidades, pero en el décimo casillero, por peor diferencia de goles (+1 con +2 de Emelec).