Erislandy Lara vs. Ramón Álvarez EN DIRECTO EN VIVO | SEGUIR AQUÍ la pelea de boxeo de este sábado 31 de agosto (7:00 pm. ONLINE EN VIVO vía FOX Action) desde The Armory, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos por el peso superwélter.

La pelea de boxeo entre Erislandy Lara vs. Ramón Álvarez tendrá los derechos de TRANSMISIÓN de FOX Premium Action a nivel mundial y retransmisión EN VIVO para México, América Latina y España. La SEÑAL para Europa EN DIRECTO será a través de DIRECTV SPORTS por DAZN y beIN Sports. ONLINE vía Premier Boxing Champions por TV e Internet.



Erislandy Lara vs. Ramón Álvarez: Horarios en el mundo

► Estados Unidos: 20:00 horas

► México: 19:00 horas.

► Chile: 20:00 horas.

► Colombia: 19:00 horas.

► Argentina: 21:00 horas.

► Perú: 19:00 horas.

► España: 3:00 am. (domingo 1 septiembre)

► Erislandy Lara vs. Ramon Alvarez, 12 rounds

► Sebastián Fundora vs. Jamontay Clark, 8 rounds, junior mediano

► Francisco Santana vs. Anthony Lenk, 8 o 10 rounds, junior mediano

► Kyrone Davis vs. Alexis Gaytan, 6 u 8 rounds, junior mediano

► Reymart Gaballo vs. Francisco Pedroza, 10 rounds, gallo

► Alejandro Guerrero vs. Tyrone Luckey, 8 rounds, ligero

► Shon Mondragon vs. Edgar Joe Cortes, 6 rounds, junior pluma

► Tyrek Irby vs. Lucas Andres Dadamo, 6 rounds, welter

► Aaron Anderson vs. Akeem Black, 6 rounds, junior mediano

► Joahnys Argilagos vs. Julio Garcia, 6 rounds, junior gallo

► Jonathan Conde vs.Victor Barthelemy, 4 rounds, ligero

Erislandy Lara vs. Ramón Álvarez EN VIVO vía FOX Action: pelea de boxeo en Minneapolis por peso superwélter. (Foto: Twitter)

El cubano Erislandy Lara (25-3, 14KO), quien durante mucho tiempo le pidió una revancha a Saúl 'Canelo' Álvarez, intentará sacarse la frustración con el hermano menor del campeón mundial mexicano, Ramón Álvarez (28-7, 16KO), este sábado 31 de agostos en una pelea de peso superwélter en Minnesota.

"Esta pelea contra Ramón Álvarez es personal para mí, ya que tengo historia con la familia Álvarez. Mi objetivo ha sido volver a la cima de la división", dijo Lara, quien había tenido el título durante más de tres años.

Si Ramón vence a Lara, sería el primer trío de hermanos mexicanos en convertirse en campeones mundiales. "Los hermanos Álvarez harán más historia para México cuando gane este título", dijo por su parte Ramón.

'Canelo' es el actual campeón de peso mediano de la AMB y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), mientras que Rigoberto, otro hermano del 'Canelo', sostuvo brevemente el título mundial interino de la AMB en las 154 libras en 2010.



Erislandy Lara vs. Ramón Álvarez EN VIVO vía FOX Action: pelea de boxeo en Minneapolis por peso superwélter. (Video: YouTube / Foto: Twitter)

