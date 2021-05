Vía ESPN Deportes en vivo | Manchester City vs. Chelsea por la Final de la Champions League este sábado en el Estadio do Dragao, Portugal. El encuentro está programado para disputarse desde las 3:00 p.m. (horario peruano) y será transmitido en España por Movistar Liga de Campeones y algunos países por DAZN. Conoce horarios en el mundo, links, apps y todas las alternativas para no perderte un solo detalle de este gran partido.

Manchester City vs. Chelsea: canales de TV

La transmisión oficial del partido estará a cargo de ESPN y ESPN 2 en Latinoamérica. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo a través de la web de El Comercio.

Cómo ver ESPN en vivo

Satélite vía DirecTV: Canal 621 y 1621

Satélite vía Sky: Canal 548 y Canal 1550

Satélite vía Movistar TV: Canal 480 y 884 (CHILE) - 483 y 884 (PERÚ Y COLOMBIA) - 483 (VENEZUELA)

Satélite vía Claro TV: Canal 174 y 474 (CHILE) - 36 y 1711 (PERÚ) - 510 y 540 (COLOMBIA) - 63 y 124 (PARAGUAY)

Satélite vía StarTV México: Canal 501

Satélite vía INTV Argentina: Canal 101 y 622

Cable vía Telecentro Argentina: Canal 104 y 1009

Cable vía Tigo: Canal 508 y 701 (BOLIVIA) - 3002 y 1101 (EL SALVADOR)

Cable vía Cablevisión Argentina: Canal 22 y 103

Cable vía GrupoTV Ecuador: Canal 200 y 730

Cable vía Movistar TV Perú: Canal 504 y 740

Cable vía VTR Chile: Canal 49 para Santiago

Cable vía CMET Chile: Canal 53

Cable vía Claro TV: Canal 174 y 474 (CHILE) - 64 y 521 (PERÚ) - 510 y 1510 (COLOMBIA) - 40, 203 y 1203 (EL SALVADOR) - 203 (GUATEMALA) - 203 y 1218 (NICARAGUA)

Cómo ver ESPN 2 en vivo

Señal satélite:

DirecTV: Canal 622 y 1622

Movistar TV Chile: Canal 482 y 886

Movistar TV Perú y Colombia: Canal 486 y 886

Movistar TV Venezuela: Canal 4857

Entel Bolivia: Canal 41

Inter Satelital Venezuela: Canal 105

Señal Cable:

Telecentro Argentina: Canal 105 y 1011

Cablevisión Argentina: Canal 23 y 102

Tigo Bolivia: Canal 510 y 702

Tigo Paraguay: Canal 104

VTR Chile: Canal 48

Grupo TV Ecuador: Canal 202 y 734

MovistarTV Perú: 506 y 741

Claro TV Chile: Canal 175 y 475

Claro TV Perú: Canal 65 y 523

Claro TV Colombia: Canal 511 y 1511

Claro TV Ecuador: Canal 90 y 590

Intercable Venezuela: Canal 11 y 56

Cómo descargar la app de ESPN para ver City vs. Chelsea

ESPN tiene su propia App donde podrás seguir todas las transmisiones de los partidos de fútbol en vivo y en directo. Esta plataforma, totalmente gratuita para todos sus usuarios, podrás descargarla vía App Store y Google Play.

Descarga aquí ESPN desde App Store

desde App Store Descarga aquí ESPN desde Google Play

City vs. Chelsea: horarios por país del partido

Perú – 2:00 p.m.

México – 2:00 p.m.

Colombia – 2:00 p.m.

Ecuador – 2:00 p.m.

Bolivia – 3:00 p.m.

Venezuela – 3:00 p.m.

Chile – 3:00 p.m.

Paraguay – 3:00 p.m.

Argentina – 4:00 p.m.

Uruguay – 4:00 p.m.

Brasil – 4:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

Manchester City vs. Chelsea: últimos resultados

08/05/21 | Premier League | Manchester City 1-2 Chelsea

1-2 Chelsea 17/04/21 | FA Cup | Chelsea 1-0 Manchester City

1-0 Manchester City 03/01/21 | Premier League | Chelsea 1-3 Manchester City

25/06/20 | Premier League | Chelsea 2-1 Manchester City

2-1 Manchester City 23/11/19 | Premier League | Manchester City 2-1 Chelsea

