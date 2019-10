DT







Alemania vs. Estonia EN VIVO: Gündoğan espectacular, marcó un doblete en ocho minutos por Eliminatorias Eurocopa 2020 | VIDEO El volante del Manchester City İlkay Gündoğan anotó dos fantásticos tantos en el duelo entre Alemania vs. Estonia por la fecha 8° del Grupo C de las Eliminatorias a la Eurocopa 2020. El mediocampista de 28 años puso así en ventaja a su país durante el segundo tiempo del cotejo en el A. Le Coq Arena de la ciudad de Tallin