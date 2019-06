Chile vs. Uruguay EN VIVO: Alexis Sánchez intentó marcar el 1-0 con remate desde fuera del área | VIDEO El delantero Alexis Sánchez buscó abrir el marcador en el duelo entre Chile vs. Uruguay por la tercera fecha del grupo C de la Copa América 2019. El duelo se desarrolla en el Maracaná

Chile vs. Uruguay EN VIVO: Alexis Sánchez intentó marcar el 1-0 con remate desde fuera del área | VIDEO. (Video: América TV / Foto: Captura de pantalla)