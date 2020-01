Danny García vs. Ivan Redkach EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se medirán este sábado 25 de enero (10:00 p.m. vía ESPN) desde el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. La pelea está pactada a doce asaltos y es válida por un combate eliminatorio por el cinturón peso welter del Consejo Mundial de Boxeo.

Danny García vs Ivan Redkach | Horarios en el mundo

México - 9:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

Estados Unidos - 10:00 p.m.

Argentina - 12:00 p.m.

Chile - 12:00 p.m.

España - 4:00 a.m. (domingo 26 de enero)

Danny García vs Ivan Redkach | Canales en el mundo

Perú - ESPN

Ecuador - ESPN, Univisa

Colombia - ESPN

Argentina - ESPN

Chile - ESPN

Estados Unidos - FOX Sports y Showtime

España - DAZN

El excampeón mundial Danny ‘Swift’ García (35-2, 21 KOs) regresa a la escena este sábado en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, para enfrentarse con el ucraniano Ivan ‘Terrible’ Redkach (23-4-1, 18 Ko’s) con la encomienda de ganar y mantener su nombre como posible rival de Errol Spence y Manny Pacquiao para la segunda mitad de 2020. La batalla será eliminatoria por el cinturón Welter WBC en poder de Spence, pero no han sido pocas las veces que Pacquiao le ha mencionado como posible rival, así que mucho estará en juego para él.

“Han sido 10 semanas de trabajo arduo en el campamento. Hemos hecho todo lo que se necesita hacer. Cubrimos todo lo que se necesitaba y estoy listo. Me da gusto no haber sufrido ninguna lesión porque podrán ver una versión muy buena de mí”, comentó Danny García. “Me siento bien de volver. Siento que es una segunda casa para mí. Mis seguidores estarán allí y estará feliz de mostrarles mis habilidades. El sábado haremos un gran trabajo”, precisó el estadounidense.

Para Redkach, quien llegará con tres victorias consecutivas, es la oportunidad de su vida, y sabe que un nuevo batacazo en su carrera, luego de haber noqueado al excampeón Devon Alexander, puede convertirse en la gota que derrame el vaso en espera de esa anhelada batalla titular. García afrontará su octava actuación en este recinto, aunque no ha ganado ahí desde 2015 tras dos derrotas consecutivas contra Keith Thurman y Shawn Porter.

Por si fuera poco, en el respaldo estará el excampeón mundial de los Superwelters, Jarrett ‘Swift’ Hurd (23-1, 16 Ko’s), quien viene con nuevo equipo en busca de recuperar su posición en la categoría. Su rival será Francisco ‘Chía’ Santana (25-7-1, 12 Ko’s), que si bien no es favorito, está acostumbrado a estar en esta posición y sabe que si su rival se ha confiado, le va a cobrar muy caro esa factura.

Danny García vs. Ivan Redkach | Cartelera del pelea completa

Danny Garcia vs. Ivan Redkach | Peso wélter (66,68 kg)

Jarrett Hurd vs. Francisco Santana | Peso superwelter (69,85 kg)

Stephen Fulton vs. Arnold Khegai | Peso supergallo (55,34 kg)

Patrick Harris vs. Clay Burns | Peso superligero (63,5 kg)

Keeshawn Williams vs. Gaku Takahashi | Peso wélter (66,68 kg)

Kenny Robles vs. Rickey Edwards | Peso superligero (63,5 kg)

Steven Torres vs. Dakota Wittkopf | Peso pesado (90,72+ kg)

Rajon Chance vs. Akihiro Nakamura | Peso supergallo (55,34 kg)

Lorenzo Simpson vs. Antonio Louis Hernandez | Peso mediano (72,57 kg)