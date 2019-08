Emanuel Navarrete vs. Francisco De Vaca EN VIVO vía ESPN: mexicanos en duelo peso supergallo por título OMB

Emanuel 'Vaquero' Navarrete vs. Francisco 'El Centenario' De Vaca pelea de boxeo este sábado (9:00 pm. EN DIRECTO EN VIVO vía ESPN) en el Banc of California Stadium de Los Ángeles - California, Estados Unidos, duelo de mexicanos por título OMB peso supergallo.

Los Ángeles albergará una lucha de mexicanos este sábado (9:00 pm. EN VIVO EN DIRECTO vía ESPN) en el Banc of California por el título OMB del peso supergallo. Emanuel Navarrete se mide ante Francisco De Vaca en un electrizante duelo con Transmisión EN VIVO y Señal EN DIRECTO por TV e Internet ONLINE.

En una pelea de boxeo inédita, Emanuel 'Vaquero' Navarrete defenderá su título supergallo ante Francisco 'El Centenario' De Vaca. El combate determinará el poder del 'Vaquero' ante la pegada noqueadora de 'El Centenario'.

Emanuel 'Vaquero' Navarrete vs. Francisco 'El Centenario' De Vaca: cartelera completa de la velada

► Emanuel Navarrete vs. Francisco De Vaca, 12 rounds, Título Jr. Gallo OMB



► Jessie Magdaleno vs.Rafael Rivera, 10 rounds, Peso Pluma



- Cartelera previa -



► Arnold Barboza Jr. vs. Ricky Sismundo, 10 rounds, Peso Súperligero



► Janibek Alimkhanuly vs. Stuart McLellan, 10 rounds, Peso Mediano



► Chris van Heerden vs. Aslanbek Kozaev, 10 rounds, Peso Welter



► Javier Molina vs. Manuel Mendez, 8 rounds, Peso Súperligero



► Dmitry Yun vs. Javier Martinez, 6 rounds, Peso Ligero



► Elvis Rodriguez vs. Jesus Gonzales, 6 rounds, Peso Súperligero



► Brian Mendoza vs. Rosemberg Gomez, 8 rounds, Peso Welter

Emanuel 'Vaquero' Navarrete vs. Francisco 'El Centenario' De Vaca: antecedentes

Para Emanuel 'Vaquero' Navarrete (27-23, 1) la lucha ante el invicto Francisco 'El Centenario' De Vaca es la mejor prueba para demostrar que está en condiciones de ir por otro cetro en el peso supergallo.

"La realidad es que mi vida ha cambiado bastante en estos últimos ochos meses. El hecho de haberme convertido en campeón del mundo y de haberle ganado con un margen amplio a Isaac Dogboe, quien venía de ganarle a Jessie Magdaleno, me tiene muy contento. Me siento muy satisfecho por los resultados que hemos logrado a base del trabajo duro que hemos realizado en estos últimos meses", explicó Emanuel 'Vaquero' Navarrete.

"Lo he dicho ya en varias ocasiones, si los campeones de la división no quieren aceptar el reto de unificar títulos, yo estaría subiendo al peso pluma. Si todo sale bien el sábado, quizás haga otra pelea en el peso supergallo, pero si no logro una pelea unificatoria, subiría a las 126 libras", comentó ante su deseo de tener los cetros de la organización CMB y AMB.

Francisco 'El Centenario' De Vaca (20-6) tendrá un reto aún mayor. El boxeador invicto sostendrá su gran oportunidad por un título mundial. El nacido en México, pero residente en Estados Unidos quiere tentar el título OMB supergallo en una lucha en la que combatirá por primera vez en doce asaltos.

"Estoy agradecido por esta oportunidad. ¡Estoy listo! Quería pelear por un título mundial desde que tenía cinco años y ahora que tenemos la oportunidad, haremos realidad nuestro sueño este sábado. El sábado que viene habrá un nuevo campeón mundial para Phoenix y Michoacán. ¡Vengo por ese título mundial!", comentó enérgicamente Francisco De Vaca.

"Siento que estoy debutando de nuevo. ¡Estamos listos! Voy a darles a todos un gran espectáculo. Me he concentrado en prepararme muy bien mentalmente porque físicamente siempre estoy listo. Lo verán el sábado por la noche", comentó De Vaca sobre su primera pelea a doce asaltos.



