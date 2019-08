Liverpool vs. Southampton EN VIVO vía ESPN: en St. Mary's Stadium por la Premier League | EN DIRECTO

Liverpool vs. Southampton EN VIVO ONLINE | SEGUIR AQUÍ el duelo de este sábado (9:00 a.m. EN DIRECTO EN VIVO vía ESPN) en St. Mary's Stadium por la segunda jornada de la Premier League.

Tres días después de ganar el título de la Supercopa de Europa, Liverpool visitará a Southampton, en su segunda presentación en el certamen inglés. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en St. Mary's Stadium.

Liverpool vs. Southampton: horarios del partido



México - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

España - 4:00 p.m.

Liverpool, campeón de la Champions League, tuvo que llegar hasta penales para vencer 5-4 al Chelsea, monarca de la Europa League. Los 'Reds' aseguraron un trofeo más a su vitrina, gracias al último disparo atajado por Adrián San Miguel, el arquero que se convirtió en el héroe de la jornada.

El español, obligado a pararse bajo los tres palos por la lesión de Alisson Becker en la fecha inaugural de la Premier League ante Norwich City, podría continuar resguardando el arco de Liverpool, si es que se recupera completamente de una lesión provocada por un hincha en pleno festejo el miércoles reciente en Estambul.

"Fue una situación extraña, extraña, porque estábamos celebrando entre nosotros y un chico saltó de la multitud y comenzó a correr. Creo que se deslizó frente a nosotros y me hizo una entrada lateral. Fue una situación un poco extraña, pero me siento mucho mejor Espero estar listo para mañana", indicó en la previa el portero.

Liverpool, de no contar con Adrián San Miguel, estaría protegido por el veterano Andy Lonergan, de 35 años. Eso sí, el elenco dirigido por Jürgen Klopp contará con su tridente de ataque conformado por Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané.

Liverpool buscará su segunda victoria en la Premier League, luego de debutar con un triunfo contundente de 4-1 sobre el Norwich City. En tanto que el Southampton intentará recuperarse del golpe que sufrió en la jornada anterior, cuando fue goleado 3-0 por el Burnley.

Liverpool vs. Southampton: probables alineaciones

Southampton: Angus Gunn, Jan Bednarek, Maya Yoshida, Jannik Vestergaard, Yann Valery, James Ward-Prowse, Pierre Hojbjerg, Ryan Bertrand, Che Adams y Nathan Redmond.



Liverpool: Adrián San Miguel, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Fabinho, Giorginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané.