WWE RAW EN VIVO vía FOX Sports 2: Reigns busca compañero para pelear ante Shane y McIntyre

Un nuevo episodio de WWE RAW se emitirá este lunes (7:30 pm. EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 2) desde el Prudential center de Newark, Nueva Jersey. El evento tendrá uno de sus puntos máximos cuando Roman Reigns (que busca un compañero) se mida ante Shane McMahon y Drew McIntyre. Se esperaba que The Undertaker acompañara a 'The Big Dog', pero no será posible por Extreme Rules.

► Selección peruana: UNOXUNO de una Copa América histórica



En un combate por equipos Seth Rollins y Becky Lynch se medirán ante la pareja de SmackDown Andrade y Zelina Vega. La pelea es en modo preparatorio, pues el campeón Universal y la campeona de mujeres de RAW se medirán ante Baron Corbin y Lacey Evans en Extreme Rules.

Quizá el pacto entre AJ Styles y Karl Anderson y Luke Gallows se formalice por completo en el nuevo episodio de WWE RAW. Si bien el ágil luchador perdió ante Ricochet la semana pasada, The Club podría anunciar su regreso formal este lunes.

Rey Misterio volverá a Monday Night Raw luego de superar una complicada lesión en el hombro. Estará Samoa Joe entre uno de sus objetivos o buscará una lucha contra Kofi Kingston.