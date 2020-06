“¿Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer? ¡Si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer!”, resonó con mucha fuerza en el centro de Rusia, específicamente en la pequeña ciudad de Saransk, donde se reunieron miles de peruanos para calentar la previa del debut de la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018.

Han pasado exactamente dos años desde entonces, pero ese recuerdo se mantiene latente en los corazones de los hinchas de la ‘Blanquirroja’, que emprendieron una fervorosa y maratónica marcha en las calles de Saransk, antes del duelo contra Dinamarca, en el que lamentablemente caímos por 1-0.

No es para menos. Lograr una clasificación a la Copa del Mundo luego de 36 años de lucha merece tal fervor en las calles. El sentimiento único y especial de los fieles hinchas de la selección peruana tenía que estar presente para acompañar a Ricardo Gareca y a sus dirigidos. Y así fue.

No por gusto somos la mejor hinchada del mundo. Todo país que se enfrentaba con Perú en Rusia 2018, también tenía que lidiar con la auténtica presión de la afición blanquirroja, que a pesar de no haber conseguido buenos resultados, nunca abandonó.

En Deporte Total te dejamos una galería con las mejores imágenes de la marea bicolor que se presenció en Saransk hace dos años. Las fotos son cortesía de Paul Obregón de La Blanquirroja.

