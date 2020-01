Jaime Munguia vs. Gary O’sullivan | EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se miden este sábado 11 de enero en el Alamodome de Texas - Estados Unidos en una pelea a 12 asaltos en el peso mediano. El evento está programado para iniciar a las 10:00 p.m. de México, 11:00 p.m. de Perú, 1:00 a.m. de Argentina, 5:00 a.m. de España.

Jaime Munguia vs. Gary O’sullivan se medirán en una lucha de 12 rounds en el peso mediano y el duelo se podrá seguir EN VIVO desde el Alamodome de San Antonio por la señal EN DIRECTO vía ESPN 2 para toda Latinoamérica, DAZN para España y Azteca 7 en México.

Jaime Munguia vs. Gary O’sullivan | Horarios en el mundo

18:00 p.m. del Pacífico de Estados Unidos

20:00 p.m. de México

21:00 p.m. de Colombia

21:00 p.m. de Perú

21:00 p.m. del ESTE en Estados Unidos

23:00 p.m. Argentina

23:00 p.m. Chile.

Jaime Munguia vs. Gary O’sullivan | Canales en el mundo

Latinoamérica - ESPN 2

México - Azteca 7

Europa - DAZN

Jaime Munguia vs. Gary O’sullivan | Antecedentes





La joven sensación del boxeo tijuanense, Jaime Munguia (34-0, 27 Ko’s), inicia su campaña en peso mediano enfrentándose al experimentado Gary O’Sullivan (30-3, 21 Ko’s) en un duelo que promete un desenlace explosivo en busca de una chance de campeonato en las 160 libras.

Con apenas 23 años, el mexicano dejó su cinturón de campeón mundial Superwelter de la OMB tras cinco defensas exitosas, y ahora planea invadir con todo la división de peso mediano, lo cual sucederá este sábado en el Alamodome de San Antonio, Texas. Munguia proyecta un gran futuro con nombres como ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin en la mira, pero para ganarse un lugar con los grandes de la categoría, deberá primero sobrepasar al peligroso boxeador europeo, que llega a este duelo con racha de dos victorias.

Para abrir la transmisión, la estadounidense Franchon Crews (6-1, 2 Ko’s) hará la segunda defensa del campeonato Supermediano del CMB ante la mexicana Alejandra ‘Tigre’ Jiménez (12-0-1, 9 Ko’s), quien viene de ser campeona de peso completo y tras bajar 32 kilos, tratará de ser la primera mujer en la historia en ser campeona de peso pesado y supermediano. Además, el prospecto Héctor Tanajara (18-0, 5 Ko’s) se medirá al experimentado Juan Carlos Burgos (33-3-2, 21 Ko’s).

