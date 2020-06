Liverpool será anfitrión de Crystal Palace en Anfield este miércoles, desde las 2:15 de la tarde (hora peruana), por la trigésima primera jornada de la Premier League, en la que se podrían consagrar los ‘Reds’. La transmisión del encuentro estará a cargo de ESPN 2. Podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO a través de la web del Diario El Comercio.

Después de que su desabrido empate (0-0) ante Everton aplazara los festejos, el equipo dirigido por Jürgen Klopp tiene una nueva oportunidad de ganar su primer campeonato inglés en tres décadas, pero necesitará la ayuda del Chelsea (4º), que recibe al Manchester City (2º).

HORARIOS Y CANALES EN EL MUNDO:

País Hora Canal Perú 14:15 p.m. ESPN 2 Argentina 16:15 p.m. ESPN 2 México 14:15 p.m. ESPN 2 Chile 15:15 p.m. ESPN 2 Colombia 14:15 p.m. ESPN 2 Estados Unidos 15:15 p.m. ESPN+ Uruguay 16:15 p.m. ESPN 2 España 21:15 p.m. DAZN

Liverpool vs. Crystal Palace | Horarios:

14:15 horas - Perú, México Ecuador, Colombia

15:15 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay, Estados Unidos (Miami)

16:15 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

20:15 horas - Reino Unido

21:15 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Cuando restan 8 partidos por jugar (24 puntos), los Reds tienen 20 puntos de ventaja sobre el City, que este lunes goleó 5-0 al Burnley (11º).

Así, el equipo de Jürgen Klopp necesita vencer el miércoles al Crystal Palace (9º) y que City tropiece al día siguiente contra Chelsea para poner fin a tres décadas de espera de los Reds.

Si el defensor del título en la Premier no cede terreno en la jornada siguiente, la decisión quedaría aplazada a la 32ª fecha, con un estelar City-Liverpool, en lo que podría ser la entrega de la corona de un campeón a otro.

Pero antes de perderse en conjeturas, el Liverpool deberá recuperar el 'punch' perdido durante los tres meses sin actividad, como evidenció el domingo en el derbi ante el Everton, cuando se mostró poco peligroso ante la portería rival.

“Me gustó el nivel de intensidad de mis chicos, la presión alta, pero no me gustó mucho el ritmo. No es algo que se pueda forzar”, admitió su técnico Jurgen Klopp tras el partido.

Los ‘Reds’ deberán dar un paso hacia adelante ante el Crystal Palace, brillante en su regreso con una victoria 2-0 ante el Bournemouth, y que mantiene sus ambiciones europeas.

Liverpool acumula 55 partidos ligueros invictos en condición de local. Su última derrota en Anfield fue precisamente ante Crystal Palace, 2-1 el 23 de abril de 2017.

