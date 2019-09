Argentina vs. España: cinco razones para creer en los sudamericanos en la final del Mundial China 2019

"Sentimos que no nos puede ganar nadie", expresó Gabriel Deck tras convertir 25 puntos en la victoria por 87-67 a Venezuela en la segunda ronda. El capitán, Luis Scola, indicó que desde hace mucho vienen "jugando buen básquet", tras vencer 97-87 a Serbia. Ante los rivales accesibles o frente a las potencias, no hay pronóstico en contras que pueda contra la selección argentina. Los dirigidos por Sergio Hernández enfrentarán a España en la final y hay cinco aspectos para creer que los sudamericanos pueden coronarse campeones en China.

Una oveja pensante en el banco

Argentina ha llegado a la final de manera invicta y enfrentando rivales candidatos al título. Sin tener mucha capacidad atlética ni altura en el plantel, Sergio Hernández sacó lo mejor de cada uno para administrar de la mejor manera todo el talento disponible.

Puso a Luis Scola como el líder, capitán y ejemplo de un plantel bastante joven. Se trazó el objetivo mundial desde hace casi tres años y fue progresando constantemente. En Lima 2019 demostraron ser muy versátiles y llevar a los rivales a su estilo de juego: velocidad, buena defensa y muy acertados de cara al aro rival.

Hernández supo manejar el tempo de los partidos: ha utilizado rotaciones desde nueve hasta 12 jugadores. Muy estudioso, Argentina mostró una personalidad camaleónica, camuflando debilidades y mostrando fortalezas. "Podemos hacerle partido a cualquiera. Sabemos que tenemos que jugar muy bien para vencer", predicó siempre tras cada victoria. Sin duda, uno de los principales responsables de esta gesta.

Emanuel Ginóbili y Luis Scola fueron parte del equipo medallista de oro en Atenas 2004. (Captura y video: DirecTV)

Facundo Campazzo, la encarnación del genio de baja estatura que juega como un gigante

Con los roles bien definidos, no es ningún secreto que Facundo Campazzo es el jugador más talentoso y con mayor proyección en Argentina. Don de mando, lectura grandiosa del juego, precisión en lanzamientos, escurridizo y veloz. Un armador moderno que dirige como los bases de antaño.

Deberá enfrentar a Ricky Rubio, el otro gran armador del torneo, en la final. Sin embargo, 'Facu' ha demostrado tener el nivel suficiente para soportar la sofocante marca del jugador de la NBA.

21 puntos representan su mejor producción anotadora en este Mundial; sin embargo, el valor del jugador del Real Madrid se pondera en toda la planilla: captura rebotes, roba balones, asiste y gana muchos duelos defensivos. Si Campazzo está bien, Argentina funciona mejor.

Campazzo luciéndose ante Rusia en primera ronda. (Video: DirecTV)

Luis Scola, el líder perfecto para una generación que anhela ser dorada

Con 688 puntos, Luis Scola se convirtió en el segundo máximo anotador en la historia de los mundiales; sin embargo, solo piensa en el grupo y en el objetivo grupal. Tras conseguirlo en la segunda fase frente a Nigeria, el ala pivot dijo: "No es el momento para disfrutarlo, quizás después, ahora lo importante es el equipo".

El líder predica con el ejemplo fuera de la cancha y respalda su comportamiento y su estatus dentro del campo. Líder anotador en cuatro de los siete encuentros, Scola se encuentra a plenitud gracias a las 14 semanas que estuvo entrenando por su cuenta antes de integrarse a los entrenamientos con Argentina.

Pese a haber enfrentado a grandes jugadores como el serbio candidato para MVP de la NBA, Nikola Jokic, o el pivot francés de la NBA Rudy Gobert o los atléticos nigerianos; siempre pudo dominarlos en base a su excelencia para ejecutar los movimientos en el poste bajo.

Con 611 puntos, Luis Scola se convirtió en el segundo máximo anotador en la historia de los mundiales | Foto/Video: EFE/FIBA

El esfuerzo en la defensa no se negocia

La banca aplaude más una exitosa jugada defensiva que un triple. Es la cultura que tienen en el equipo argentino. El esfuerzo no se negocia y todos son una familia dentro del campo. Y los números lo reflejan: salvo Serbia y Nigeria, siempre recibieron menos de 69 puntos. Y excepto Rusia, siempre anotaron más de 87.

Hernández predica una defensa férrea, no muy atlética pero si inteligente. Los cortes son perseguidos y se busca que la estrella rival no te gane el partido. Salvo el coreano Guna Ra (31 puntos), la estrella rival no pasó de las 21 unidades. Si ello lo contrastas con el poderío ofensivo, existe ventaja a favor de Argentina.

España no predica el basquet de super héroes, salvo Marc Gasol (33 puntos en semifinales con doble OT), ningún jugador pasó las 19 unidades. Sin embargo, excepto la semifinal (7), siempre anotaron por lo menos nueve jugadores de la rotación.

Ricky Rubio lideró a España a la final del Mundial de Básquet 2019 con 12 asistencias | VIDEO

Poderío ofensivo: a Argentina no le faltan anotadores

Por último, la ofensiva no ha desentonado en el Mundial. Jugadores como Gabriel Deck, Patricio Garino, Facundo Campazzo o Nicolás Laprovittola han tenido juegos de, por lo menos, 19 puntos. A ello se le suma el máximo anotador de Argentina, Luis Scola.

España no ha recibido tantos puntos, solo Australia y Polonia pasaron los 78 puntos. Sin embargo, no defienden muy bien. Su perímetro sufre ante jugadores rápidos y de buena puntería, característica principal de los argentinos.

Asimismo, el cansancio podría ser un factor clave: con una rotación de solo siete jugadores, los españoles vencieron en semifinales a Australia en doble overtime. Si la defensa llega desgastada, no tendrán chance frente a los sudamericanos.

DATO



Títulos Mundiales de Argentina: 1950

Subcampeonatos mundiales: 2002

Semifinales: 2006



JJ.OO.:

Medalla de Oro Atenas 2004

Medalla de Bronce Beijing 2008