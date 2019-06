Cuatro teorías que explican la suplencia de André Carrillo en la selección peruana

André Carrillo ha jugado solamente tres minutos en esta Copa América (los descuentos ante Venezuela) y esto sorprende por varios motivos. Primero, porque no tenemos un gran universo de jugadores como para prescindir de un hombre que, dentro de su intermitencia y lagunas futbolísticas, es el más desequilibrante por las bandas que nuestra selección puede presentar en ataque. Paolo Guerrero es gol, el Jefferson Farfán de ahora es más potencia que dribling, y la 'Culebra' es, teóricamente, el que mejor puede resolver el uno contra uno ante el defensor rival para romper líneas. Además, tiene pasado con experiencia en la Premier League, Portugal y lleva más siete años jugando ininterrumpidamente en el extranjero, que no es poca cosa.

Segundo, luego de Christian Cueva, el ex Alianza Lima ha sido uno de los que más partidos ha jugado en la era de Ricardo Gareca en la selección. Cuando fue convocado jugó casi siempre de titular. Y tercero, lo que causa más extrañeza aún, hasta el último amistoso ante Colombia en Lima, hace once días nada más, fue titular y nadie presagiaba este presente: que el técnico prefiera al solo cumplidor Andy Polo por él, que ni siquiera sea tomado como el primer cambio y que no haya un argumento claro que sustente dicha situación. Sin embargo, en las siguientes líneas intentaremos tejer algunas teorías lógicas por las que el atacante perdió protagonismo.

Poca continuidad

"Lo de André Carrillo fue una decisión mía. Venía sin ritmo. Sin nivel de competencia por haber estado lesionado durante dos meses", indicó Ricardo Gareca sobre la suplencia de Carrillo en el primer encuentro del torneo. Esta decisión se justifica al revisar los últimos antecedentes del futbolista en su club. El peruano no disputó los último ocho partidos que jugó el Al Hilal, y no lo hace desde el 12 de abril. No obstante, su titularidad ante los cafeteros nos otorga el derecho a la duda. El 'Tigre', suponemos, se dio cuenta de esta poca continuidad del jugador en las prácticas antes de enfrentar al equipo de Carlos Queiroz, en los exámenes físicos de rutina que se le hace a cada jugador cuando son convocados apenas pisan Lima.

Carrillo jugó muy poco en su club hasta antes de jugar la Copa América. (Foto: AP)

Incluso, sin necesidad de esto último, no era un secreto para nadie que Carrillo venía sin rodaje. ¿Entonces por qué arrancó en el último amistoso? ¿Por qué se lo convocó sabiendo que venía sin fútbol? Y la decisión se vuelve más curiosa al comprobar que no es la primera vez que el ex Sporting Lisboa llega en estas condiciones poco ideales en lo físico para ponerse la camiseta de la selección. Pero antes Gareca sí confió en él y ahora no.

Variantes tácticas

La suplencia se debió a razones estrictamente futbolísticas. En el primer partido ante Venezuela optó por poner a Farfán por la banda, una posición que tampoco es desconocida para el jugador del Lokomotiv, pero moviéndose más detrás de Guerrero, y dejó en el banco a Carrillo. Esta decisión se puede sustentar por el simple hecho de que alguien debía ser el sacrificado para que Jefferson, el segundo mayor goleador histórico de la selección, pueda tener un espacio dentro del once. Entre los candidatos, el que llegaba con nivel más chato era el ex Benfica.

Carrillo anotó un gol con la selección en el último Mundial. (Foto: AP)

Ya contra Bolivia, por obligación de ganar a como dé lugar los tres puntos, había que sumar peso ofensivo y acomodar las fichas para que Farfán y Guerrero jueguen juntos arriba. Quizá Gareca pensó que debía recurrir a un hombre como Polo (que apoya más en la marca de lo que suma en ataque) para equilibrar un poco al equipo. Por el otro lado ya éramos bastante ofensivos con Cueva como extremo por izquierda. A eso se le suma que tenemos dos laterales que siempre intentan sumarse al ataque y uno de ellos, Trauco, viene defendiendo muy mal desde hace bastante tiempo atrás. La ausencia de Carrillo puede sustentarse en estas variantes tácticas o en otras que solo Gareca sabe.

Llamado de atención

Volvemos a lo mismo, Carrillo es de chispazos en la cancha. ¿Gareca se habrá cansado de la poca regularidad de su buen nivel? ¿Se molestó de tenerlo enchufado un partido y al otro no? El 'Tigre' es conocido por dar ciertas reprimendas a su manera y silenciosamente. En su momento dejó afuera a Cueva de una convocatoria, más atrás prescindió de Advíncula y del mismo Zambrano por situaciones extradeportivas que no quedaron del todo claras. Y alguna vez también dejó de llamar a Farfán cuando su nombre sonaba más por lo que hacía afuera de la cancha que adentro de ella. Está claro que para el ex técnico de Vélez Sarsfield no hay futbolistas intocables.

Carrillo siempre ha sido criticado por su falta de gol. (Foto: AFP)

Motivos internos

Algo pasó en la interna y, para dejar en claro, no nos referimos necesariamente a un problema disciplinario. Gareca pudo haber observado algo que no le agradó de André en los entrenamientos o en el mismo partido ante Colombia. Y esto puede estar ligado a un tema de actitud o no brindarle lo que le pidió en lo futbolístico. Solo los técnicos y jugadores saben lo que sucede dentro de un grupo, en base a qué se toman decisiones y no tienen ningún deber de comunicarlo públicamente.

La prensa, en estos casos, solo puede basarse en cuestiones razonables como las que acabamos de desarrollar para intentar entender estos casos. Ninguna de las teorías planteadas es descabellada. El hincha debe sacar sus propias conclusiones pero sí hay algo que es irrefutable: Gareca tiene crédito de sobra para decidir lo que mejor le parezca en cuanto a alineaciones, variantes tácticas o estratégicas. Él nos llevó a un Mundial después de 36 años, suena hasta irónico que se ponga en duda su capacidad tan solo un año después de aquella gesta histórica en Rusia. La memoria no debe ser tan frágil.