Perú vs. Uruguay: con Cueva y Flores, el posible once de la Blanquirroja que buscará el triunfo en el Nacional | VIDEO La selección peruana se medirá ante el combinado de Uruguay este martes 15 de octubre a las 8:30 p.m. en el estadio Nacional. El técnico Ricardo Gareca piensa realizar algunas variantes respecto al último once que salió en el Centenario