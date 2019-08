Roger Federer vs. Sumit Nagal EN DIRECTO EN VIVO | SEGUIR AQUÍ el duelo de este lunes (7:30 pm. ONLINE EN DIRECTO vía ESPN) en el Arthur Ashe Stadium por la primera ronda del US Open.

En un duelo inédito, el tenista suizo Roger Federer se mide ante el indio Sumit Nagal EN VIVO y EN DIRECTO este lunes 26 de agosto del 2019 ONLINE vía ESPN y por la primera ronda del US Open.

Federer asegura que ha pasado la página de su épica derrota ante 'Nole' en la final del Wimbledon, y que llega en buena forma al último Grand Slam del año, que se extiende hasta el 8 de septiembre.

"No me había sentido tan bien en años en el US Open, lo que es inspirador", dijo por estos días en una rueda de prensa. "Estoy listo para el US Open, va a ser un torneo difícil de ganar, sin duda, pero siento que estoy en el grupo que puede hacerlo".

Nadie tiene duda de eso. El suizo de 38 años, que tiene el récord de torneos de Grand Slam con 20, junto a Djokovic y el español Rafael Nadal (2) parten como grandes favoritos.

Roger Federer vs. Sumit Nagal EN VIVO vía ESPN: por primera ronda del US Open | EN DIRECTO y ONLINE. (Foto: AFP)

Después de tener doble punto para campeonato, Federer perdió la final del Wimbledon de casi cinco horas ante Djokovic.

"He tenido derrotas duras en mi carrera, pero también grandes victorias", señaló el suizo, que aseguró tuvo poco tiempo para lamentarse gracias a una vacación familiar.

