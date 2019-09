Rosario Central vs. Newell's: así fue el increíble recibimiento al cuadro canalla por la Superliga | VIDEO Previo al duelo entre Rosario Central vs. Newell's Old Boys por la sexta jornada de la Superliga argentina, los hinchas canallas desplegaron una increíble bandera en el estadio Gigante de Arroyito

Rosario Central vs. Newell's: así fue el increíble recibimiento al cuadro canalla por la Superliga | VIDEO. (Foto: Captura de pantalla)