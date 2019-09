Serena Williams vs. Bianca Andreescu EN VIVO vía ESPN: duelo final del US Open en el Arthur Ashe Stadium

Serena Williams vs. Bianca Andreescu EN VIVO ONLINE | SEGUIR AQUÍ se miden este sábado 7 de septiembre (3:00 pm. EN DIRECTO EN VIVO vía ESPN) en el Arthur Ashe Stadium por la gran final del US Open 2019.

Serena Williams vs. Bianca Andreescu sigue las incidencias EN VIVO y la transmisión EN DIRECTO del duelo final del US Open 2019. La señal ONLINE vía Internet y desde el celular.

Alcanzar finales de Grand Slam no ha sido lo más difícil para Serena Williams desde su regreso al tenis tras dar a luz a una bebé. Lo complicado ha sido lo siguiente.

Pese a reiteradas lesiones, pese a una preparación que no ha sido la idea, Williams se las ha arreglado para quedar en posición de conquistar el título número 24 de Grand Slam, para igualar a Margaret Court para la mayor cantidad en la historia del tenis. Williams tendrá su última oportunidad en el US Open 2019 el sábado, cuando enfrentará a Bianca Andreescu, una canadiense 19 años, por el trofeo.

Esta será la cuarta final de Williams en los últimos seis grandes. Pero perdió las tres: ante Angelique Kerber en Wimbledon en julio de 2018 y luego contra Naomi Osaka en US Open en septiembre de 2018 — ¿quién podría olvidarse de esa? — Y ante Simona Halep en el último Wimbledon.

Serena Williams durante el US Open 2019. (Foto: AFP)

“Son muchas emociones distintas en las finales”, dijo Williams tras derrotar 6-3, 6-1 a Elina Svitolina, la quinta preclasificada. “Son demasiados altibajos, nervios y expectativas. Muchas cosas”.

La diferencia en esta ocasión, según su entrenador Patrick Mouratoglou, es que se siente más seguro de su juego actualmente. A diferencia de esas tres finales, está sana, en buenas condiciones y ha podido entrenarse lo suficiente.

Le ayuda que tuvo una experiencia, si bien breve, ante Andreescu recién el mes pasado en la final de Toronto, frente a los compatriotas de la adolescente. Williams perdía 3-1 cuando se retiró del partido por espasmos en la espalda. Ello pudo haber motivado a Andreescu.

Bianca Andreescu durante el US Open 2019. (Foto: AFP)

La canadiense ha sido una revelación esta temporada, con marca de 33-4, de 7-0 ante jugadoras del Top 10, y no ha perdido un partido completo desde el 1 de marzo. Estuvo fuera por culpa de lesiones durante un periodo de tiempo, en particular en el hombro derecho.

Andreescu posee un estilo variado y juega con descaro. Su entrenador Sylvain Bruneau le describe como una “peleadora callejera”. También sabe responder en momentos decisivos, con marca de 13-3 en partidos a tres sets este año.

“No me sorprendió”, dijo la suiza Belinda Bencic tras perder 7-6 (3), 7-5 ante Andreescu en semifinales. “No creo que nadie deba estarlo”.

