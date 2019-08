Sergey Kovalev vs. Anthony Yarde EN VIVO vía ESPN: pelea de boxeo desde Rusia por título OMB peso semipesado El boxeador ruso Sergey Kovalev vs. el púgil británico Anthony Yarde EN VIVO EN DIRECTO | SEGUIR AQUÍ la pelea de boxeo este sábado (11:30 am. ONLINE EN VIVO vía ESPN) desde el Tractor Sport Palace en Chelyabinsk, Rusia por el título OMB peso semipesado

