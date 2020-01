DT







Real Madrid vs. Getafe EN VIVO: con Bale y Benzema, el probable once de Zidane para ganar los tres puntos en el derbi Real Madrid vs. Getafe EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se miden este sábado 4 de enero del 2020 en el estadio Alfonso Pérez y por la fecha 19° de la Liga española. El cuadro de Zinedine Zidane ha ensayado un par de equipos titulares y este podría ser su once principal