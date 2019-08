Vasyl Lomachenko vs. Luke Campbell EN VIVO EN DIRECTO | SEGUIR AQUÍ la pelea de este sábado 31 de agosto (12:00 pm. ONLINE EN VIVO vía ESPN 3) en el O2 Arena de Londres, Inglaterra por los títulos del peso ligero AMB, CMB y OMB.

La pelea entre Vasyl Lomachenko vs. Luke Campbell tendrá los derechos de TRANSMISIÓN de Sky Sports a nivel mundial y retransmite EN VIVO para Reino Unido con PPV (Pago - Por - Ver) de 19.95 euros. La SEÑAL para España EN DIRECTO será a través de DAZN. En Estados Unidos y América Latina será ONLINE por ESPN / ESPN 3 y ESPN Play.



Vasyl Lomachenko vs. Luke Campbell: horarios en el mundo

Horario Local - Main Event - Combate Estelar

► España: 17:30/19:00/23:00 horas.

► Estados Unidos: 11:30/13:00/17:00 horas

► México: 10:30/12:00/16:00 horas.

► Chile: 11:30/13:00/17:00 horas.

► Colombia: 10:30/12:00/16:00 horas.

► Argentina: 12:30/14:00/18:00 horas.

► Perú: 10:30/12:00/16:00 horas.

Vasyl Lomachenko vs. Luke Campbell: cartelera completa del evento

Vasyl Lomachenko vs. Luke Campbell: cartelera del Main Event

► Vasyl Lomachenko vs Luke Campbell: Mundiales CMB, AMB y OMB del peso ligero.

► Hughie Fury vs Alexander Povetkin: Peso pesado.

► Charlie Edwards vs Julio César Martínez: Mundial CMB del peso mosca.

► Joshua Buatsi vs Ryan Ford: Campeonato AMB Internacional del peso semipesado.

► Joe Codina vs Gavin Gwynne: Campeonato británico y de la Commonwealth del peso ligero.

► James Tenneyson vs Atif Shafiq: Campeonato AMB Internacional del peso ligero.

Vasyl Lomachenko vs. Luke Campbell: cartelera del undercard

► Savannah Marshall vs Daniele Basteri: Peso medio.

► Dalton Smith vs Darryl Pearce: Peso superligero.

► Martin J. Ward vs Josue Bendana: Peso superpluma.

► Connor Coghill vs Dean Jones: Peso superpluma.

Vasyl Lomachenko vs. Luke Campbell EN VIVO: desde Londres por los títulos peso ligero AMB, CMB y OMB. (Foto: AFP)

La máquina ucraniana Vasyl Lomachenko se medirá ante el prospecto británico Luke Campbell este sábado 31 de agosto en Londres, Inglaterra. La pelea pone en juego los cinturones del peso ligero CMB, AMB y OMB.

Vasyl Lomachenko (13-1, 10 KO) busca estirar su estela legendaria al intentar unificar los cinturones peso ligero CMB, AMB y OMB. El nacido en Ucrania desea ganar todos los cuatro cetros mundiales de su categoría y Luke Campbell sólo resulta ser una "piedra más en su camino" pues su real meta es Gervonta Davis, aunque no lo admite.

"Lo estoy disfrutando. Estoy listo al 100%, entrenamos duro, me encanta el boxeo y la preparación difícil. ¿Gervonta Davis? Quizás en el futuro, pero no ahora. Sería una pelea interesante, la quiero", admitió Vasyl Lomachenko en una entrevista con ESPN.

Vasyl Lomachenko vs. Luke Campbell EN VIVO: desde Londres por los títulos peso ligero AMB, CMB y OMB. (Foto: Twitter)

Luke Campbell (20-2, 16 KO) es local aunque no favorito. Con todo el evento vendido desde hace dos semanas, el campeón olímpico en Londres 2012, buscará marcar historia y conseguir un hito que impulse su carrera al estrellato mundial: ganar tres títulos de una misma división y ante Vasyl Lomachenko.

"Estoy en una división difícil y demostraré que soy el mejor. No la quiero fácil, no quiero ser un campeón al que nadie conoce. No quiero ser un campeón mundial por el que nadie se preocupa, y hay muchos de esos. Todos sabrán mi nombre una vez gane a Lomachenko, guardad estas palabras", comentó Luke Campbell en declaraciones a ESPN.

Muy confiado en sus puños, el británico Luke Campbell tiene ante el hijo de Venezuela Jorge Linares su rival de mayor prestigio; aunque, el resultado no le favoreció aquel septiembre del 2017.

"Ante Linares demostré que pertenezco a este nivel. Ahora me estoy enfrentando al mejor de mi era, pero tendremos que ver si tras la pelea continúa siendo el número uno libra por libra. Para ser el mejor tengo que vencer al mejor, y siempre me he esforzado por hacerlo", comentó Campbell.

Vasyl Lomachenko vs. Luke Campbell EN VIVO: desde Londres por los títulos peso ligero AMB, CMB y OMB. (Foto: Twitter)

