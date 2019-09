WWE RAW: Baron Corbin le robó el triunfo a Ricochet y pasó a la final de King of the Ring | VIDEO Baron Corbin se alzó con el triunfo en la semifinal de King of the Ring. El luchador, con mucha astucia, aprovechó un descuido de Ricochet y cubrió a Samoa Joe para llevarse la victoria de la triple amenaza

WWE RAW: Baron Corbin le robó el triunfo a Ricochet y pasó a la final de King of the Ring | VIDEO. (Foto: Captura de pantalla)