Veracruz vs. Lobos BUAP EN VIVO vía TVC Deportes: en Estadio Luis de la Fuente por la Copa MX | EN DIRECTO

Veracruz vs. Lobos BUAP EN VIVO: chocan este martes (10:00 pm. EN VIVO ONLINE vía TVC Deportes) en el Estadio Luis de la Fuente por la tercera fecha del Grupo G de la Copa MX.

Veracruz vs. Lobos BUAP EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 3 del Grupo 7 de la Copa MX, este martes 22 de enero, desde las 10:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de TVC Deportes. Para ver fútbol en vivo, como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.



Veracruz y Lobos BUAP buscarán sumar sus primeros puntos para no dejarle el camino fácil a Mineros, el otro integrante de la serie. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Luis de la Fuente.

Veracruz vs. Lobos BUAP: horarios del partido



Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (miércoles 23 de enero)

Argentina - 12:00 a.m. (miércoles 23 de enero)

Uruguay - 12:00 a.m. (miércoles 23 de enero)

Paraguay -12:00 a.m. (miércoles 23 de enero)

España - 4:00 a.m. (miércoles 23 de enero)



Veracruz no solo está complicado en la Liga MX, en la que solo ha conseguido un punto en el inicio del torneo, frente a Pumas. En la Copa MX, la situación de los 'Tiburones Rojos' es parecida, aunque vale decir que solo jugaron un partido: perdieron 2-0 a manos de Mineros.

"Sí es difícil, pero nada es imposible y mientras tengamos la ilusión, el deseo y las ganas de triunfar, de hacer las cosas bien y de seguir trabajando día a día yo estoy seguro que los resultados van a llegar, cuando veo la ilusión y las ganas con las que entrenan los muchachos es lo que me motiva", indicó el entrenador de Veracruz, Robert Siboldi, tras la derrota reciente liguera.

Lobos BUAP, que cuenta con los peruanos Beto da Silva y Alejandro Duarte en la plantilla, registra dos victorias y una derrota en la Liga MX. Y en la Copa, los 'Licántropos' también fueron derrotados por Mineros, líder con 6 puntos.