¿Cuánto en verdad mide Victor Wembanyama? La superestrella de los San Antonio Spurs que supera toda la lógica en la NBA

¿Cuál es la verdadera estatura de Victor Wembanyama? La página oficial del mejor básquet del mundo indica que 2.24 metros, pero cuando el expívot de los San Antonio Spurs, Boban Marjanovic leyó el reporte, miró al techo y declaró en ESPN: “De ninguna manera soy más que él”.

Consultado en cuanto a la misma interrogante, Mitch Johnson, entrenador en jefe del mismo equipo, confirmó no tener idea de la altura exacta de su estrella, mientras el propio basquetbolista respondió ante la prensa en esta nueva temporada: “Literalmente, nunca pienso en mi altura. Cuando la gente me pregunta, ¿cómo es ser alto, no sé, siempre he sido así. A veces me sorprende que todavía se hable de esto. Soy más alto que todos los demás, eso es todo lo que necesitas saber”.

Tiene solo 21 años, acaba de empezar su tercera temporada en la NBA y ha crecido en juego y estatura. Wembanyama ha aumentado de 2.21 a 2.24 para la presente campaña, aunque a –simple vista- pareciera que estamos ante una persona de 2.30 metros. La foto publicada, el 30 de abril del 2025, muestra una gran diferencia con Stephon Castle (1.98) y, sobre todo, David Robinson y Tim Duncan, que llegaron a medir 2.16m y 2.11 en su apogeo con los Spurs. Entonces, ¿por qué estamos ante una figura que –en campo- podría comprarse a estar frente al mismo Empire State?

Tim Duncan, David Robinson, Stephon Castle y Victor Wembanyam. (Foto: San Antonio Spurs)

Cuando la franquicia de San Antonio evaluó al jugador, el protocolo estipulaba que un primer miembro se encargaría de sujetarle los tobillos. Para ello, Wembanyama se quitó los zapatos, juntó los talones, giró los pies 45 grados hacia fuera y luego levantó los dedos del suelo. En la actualidad, este es uno de los métodos más elaborados para evitar que alguien se ponga de puntillas.

Posteriormente, otra persona se aseguraba de que la postura del francés fuera recta y un encargado más confirmaba que el basquetbolista estuviese alineado con la pared. Finalmente, un cuarto presionaba el cabello del galo con una escuadra para registrar oficialmente la medición. Con ‘Wemby’, probablemente necesitaron de una escalera para registrar los 2.24.

El inicio en el mejor básquet del mundo

Con casi dos meses de liga, es fácil dejarse llevar por el momento y entusiasmarse con un jugador, que busca convertirse en el nuevo rostro del campeonato. Con doce (12) partidos jugados, Wembanyama es uno de los cinco mejores basquetbolistas del mundo al lado de Nikola Jokic, Luka Doncic, Giannis Antetokoumpo y Shai Gilgeous-Alexander, todos extranjeros en Estados Unidos.

Antes del inicio de la pretemporada, la mayor parte de la plantilla de los Spurs entrenó sobre el final del verano, para lograr una química más fuerte que del año pasado. En ese camino, Wembanyama perfeccionó el ‘Dream Shake’ al lado de Hakeem Olajuwon, el dos veces campeón de la NBA con los Rockets. Ahora, el profesional es mucho más fuerte que antes, ha aprendido nuevos trucos y es más inteligente en la selección de tiros. La temporada promediaba 8.8 disparos de tres puntos con un 35.2 de acierto, ahora es de 2.8. Sus aciertos, en general, son de 60.3. Está lesionado desde el 14 de noviembre. Su último partido fue ante los Golden State Warriors, donde hizo 26 puntos, 12 rebotes y 4 asistencias.

En otras palabras, estamos ante un extraterrestre. A Wembanyama no le gusta el apodo de unicornio y prefiere alejarse de las redes sociales. “Sé que hay gente que pasa miles de horas en las redes sociales. Si ves cosas positivas, es una gratificación instantánea. Durante años, he entrenado mi mente para que no conforme con cosas insignificantes, para que se alegre con grandes recompensas y no con pequeñas como esta”. Es claro, él busca el título y el MVP.

Wembanyama quiere ser más que un pívot y convertirse en el mejor jugador posible del planeta.