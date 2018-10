Perú vs. Uruguay EN VIVO: por el Sudamericano Femenino Sub 20 Copa Herbalife Perú enfrentará a Uruguay este viernes (7:00 p.m. EN VIVO ONLINE vía Movistar Deportes y Panamericana TV), por la fecha 3 del Sudamericano Femenino Sub 20 Copa Herbalife

Perú vs. Uruguay EN VIVO: por el Sudamericano Femenino Sub 20 Copa Herbalife. (Foto: Twitter @FPVPE) Perú venció 3-0 a Ecuador en su debut por el Sudamericano. (Foto: Twitter @FPVPE)