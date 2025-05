Si se armara un equipo del Salón de la Fama del Vóley, seguro la ‘China’ García sería la armadora titular. Sin duda. La peruana fue anunciada como un nuevo ingreso en esta selecta lista y en octubre su nombre estará entre las grandes del deporte.

Y si el vóley peruano hoy tiene reconocimiento, es gracias a la historia que construyeron las jugadoras de la década del 80, con la ‘China’ al mando con sus armadas, sus famosas pasadas y sus sorprendentes mates en la net.

- Se anunció el último lunes, pero tu ya sabías con anticipación que ibas a ingresar al Salón de la Fama del Vóley

Claro, ya internamente se sabía, pero había que esperar que ellos lo hagan oficial. El viernes me confirmaron por llamada, pero no podía decir nada. Y el lunes me llamó Gaby Pérez y me dijo: “Amiga, China, ya estás”, pero nada más. Entré a ver y ya estaba en las redes y ya todos empezaron a escribirme. Yo feliz, contenta por este reconocimiento.

- ¿Qué te dio el vóley y qué le diste tu?

Es que es un sacrificio muy grande, porque nadie te da nada. Son los papás los que te apoyan. Entonces ya depende de una con la disciplina, con los valores que de dan y así se llega al sueño que uno quiere como estar en un podio, ganar. Para eso se entrena. Son varios Sudamericanos, los mundiales y los Juegos Olímpicos y uno se siente feliz de estar ahí, de cantar el himno nacional. Es lo que uno quiere.

- Hay muchas decisiones en el camino, como que pasaste de ser atacante a ser armadora

A mi no me gustaba ser armadora, pero Lucha Fuentes fue la que estuvo detrás de mí y logró convencerme para hacer el cambio de atacante a armadora. Entonces ahí me propuse, me mentalicé porque sabes que cuando sales a jugar hay mejores equipos, hay mejores que tú. Pero también estás pensando en por qué yo no puedo ser mejore que ellos. Lucha me enseñó bastante y me quedé en ese puesto, porque además a las armadoras no las cambian mucho y a mi me gustaba estar en el campo y tienes el balón casi siempre. No fue fácil porque también me criticaron en ese tiempo, pero ya uno madura.

- Eras una armadora que sabía atacar

También estaba Aurora Heredia que era centro y armaba. Raquel Chumpitaz también hacía lo mismo y después entre yo, que también bloqueaba y tenía que armar. Así nos acostumbramos. Antes era bien peleado los puestos, porque detrás de uno había como tres o cuatro jugadoras, entonces era sudar para mantener el puesto.

Rosa García

- ¿Y cómo te animabas a hacer las pasadas?

No fue fácil tampoco. Había que saber cuál era el mejor momento para hacerlo porque si no, Man Bok me pegaba un grito. Si estás punto a punto, no puedes hacerlo porque es mucho riesgo.

- ¿Seúl hoy es un bonito recuerdo o aún se lamenta de haber estado tan cerca del oro?

Es un bonito recuerdo porque nosotros ni pensábamos llegar a la final porque había equipos potencia. Todos los días eran partidos de cinco sets, ganábamos y ya ni entrenábamos, solamente caminábamos por la Villa, comíamos y a descansar porque al día siguiente teníamos que jugar. Así pasó ante Rusia, que bueno, por esos dos puntos íbamos a tener la medalla de oro. Pero se hicieron unos cambios y de repente todo se enfrió. Las rusas también se pusieron vivas. La verdad no sé qué pasó. También el cansancio quizás.

- ¿Se supera o se convive con eso?

Se supera, pero eso queda, no puede salir de tu cabeza porque está a dos puntos. No es que faltan 10, eran dos. Pero aprendes a convivir con eso. Yo ya me olvidé totalmente porque estaba amarga porque el partido ya casi lo teníamos. Pero un segundo lugar, estar en la final es…

- ¿El recibimiento en Lima compensó algo?

Son dos cosas distintas. Nos recibieron por toda la hazaña que hicimos. Fue muy bonito todo, un mar de gente desde el aeropuerto hasta el estadio, pero igual, hasta ahorita no sé qué pasó, el por qué. No es echar la culpa a nadie, pero aún no sé qué pasó.

Junto con Cecilia Tait, Gaby Perez del Solar y Man Bok Park

¡ROSA GARCIA

EN EL SALON DE LA FAMA!



Rosa Garcia, armadora nacional y subcampeona olimpica (Seúl 88), ingresará al Salón de la Fama de la FIVB el próximo 18 de octubre. pic.twitter.com/PxJX7Vi9W0 — FPV - Federación Peruana de Voleibol (@FPVPE) May 19, 2025

- Sabemos que perdiste tu medalla, que te la robaron. ¿Has pensado en pedirle al COI una nueva?

Es lo que voy a hacer. Me han dicho que puedo hacer una carta interna y voy a ver si tengo suerte de que me entreguen una nueva. Me contaron que estaban haciendo unas 10 para otros deportistas y me dije: “¿Por qué no lo puedo hacer también yo?”. Claro, a mí me robaron la medalla y en ese momento me ofrecieron hasta réplicas de Azángaro, pero no pues, no te pases. Para eso es mejor no tenerla.

- Hasta tus amigas te dijeron que podrían darte la suya…

Si, me dijeron que me daban las de ellas para hacer una copia, pero no es igual. Ahora si me la mandan de allá, ya es otro sentimiento diferente.

- ¿Con sinceridad, cómo se toma ingresar al Salón de la Fama?

La verdad, tranquila, pero feliz. Voy a estar con las chicas que ya están ahí en el Salón de la Fama y el profesor ‘Mambo’. Esto no me cambia nada, voy a seguir siendo la misma, haciendo lo mío, que es trabajar en imagen en algunas municipalidades. Eso sí, es un honor porque quién no quisiera estar en el Salón de la Fama donde están las mejores del mundo. Ya conozco y es un lugar bien bonito, ahí están todos.

- Será un bonito reencuentro con tus amigas

Sí, he hablado con algunas de ellas. Gabriela vive allá, pero depende de sus horarios. Con Raquel Chumpitaz me ha dicho que puede, Consuelo, Cecilia y varios amigos en particular. Será lindo juntarnos y estar ahí todas recordando. Una cena y la fotito (risas), como en el 2016 que acompañamos a Man Bok Park.

- ¿Cómo ves el vóley actual? ¿Por qué no ha salido una selección que tome su posta?

No sé, creo que el semillero es lo que falta acá. Mantenerlo, apoyarlo porque si no, no se hace nada. A nosotras las giras nos ayudó bastante y acá veo que las chicas hacen unas giritas, cuando a nosotras no parábamos en el Perú y acá también nos tenían concentradas. Eso es lo que ‘Mambo’ decidía y eso ayudó bastante.

- Cómo pasó cuando a la generación de Ángela Leyva se les hizo jugar en mayores cuando eran juveniles

Es que no hay mucha gente y al final a las buenas jugadoras tenías que explotarlas al máximo.

- ¿Te cuesta creer que hoy el vóley no sea profesional en el Perú?

¿Sería bonito no? Y también debe ser descentralizada, sería lindo. Pero no sé, ojalá hubiera más auspiciadores y que las chicas se dediquen solo a jugar. No sé qué tan cerca estemos de eso, porque yo la verdad no estoy cerca a la Federación como para saber, a la Liga voy poco, así que estoy lejos de esos temas.

- ¿La selección de tu tiempo sería competitiva ahora en la Liga Peruana?

Lo que pasa es que ahora hay tres extranjeras en la cancha y antes, en mi época, no había extranjeras. Había bastante chicas jugando, en los colegios también había buenas jugadoras con lo que había más universo para escoger. Ahora las extranjeras le han dado más nivel al torneo, y está bien, pero también creo que deberían hacer jugar un poco más a las peruanas.

