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El último domingo finalizó el Mundial Sub 17 en Chile y la Bicolor terminó en el puesto 13. No fue el objetivo por el que fueron, pero el equipo demostró algo más que buen vóley: mucha entrega -como en la remontada ante Filipinas- y mucho corazón. Y gran parte de él late gracias a la líbero Vannia Adrianzén.

La joven peruana de solo 1.56 metros fue el valor más alto en la selección: la mejor defensa del mundial y la segunda mejor receptora de la cita. “Perú, tierra de líberos” dice el slogan, cada vez más cierto.

Adrianzén empezó a jugar vóley en Los Olivos a los 9 años, pasó por las menores de Alianza Lima y ahora juega en Deportivo Géminis. Es una de las abanderadas de la selección.

Las estadísticas marcaron que Vannia es la mejor defensora del mundial, con un 166 salvadas, mientras que se colocó segunda como la mejor recepción. Pero no solo sus números hablan, ella es una de las líderes del grupo, la que alza la voz cuando es necesario dentro del campo, la que no deja de alentar cuando está fuera de él. Además, ya sabe lo que es jugar en la Liga Nacional, nada menos que con su debut ante Alianza Lima.

Selección peruana de vóley Sub 17

No es sorpresa que Perú destaque con su zona defensiva. Ya en el Mundial Sub 27 del 2024, la líbero peruana Liana Torres fue la mejor defensa y recepción. Ahora Vannia sigue sus pasos.

También Kiara Lazo puso las manos para frenar a las rivales. La central, también de 16 años, proviene de Arequipa y también pertenece a Deportivo Géminos. Sin ser titular, siempre fue un cambio recurrente del técnico Marcello Bencardino y así logró ubicarse entre las cinco mejores bloqueadoras del certamen. Ella ya ha podido jugar en la Liga Nacional, con su debut ante Deportivo Atenea bajo la dirección técnica de Natalia Málaga.

Selección peruana de vóley Sub 17

Ella dejó Arequipa y vive con su tía en Lima desde el año pasado. Extraña a su familia, pero la fortaleza mental la ayuda a seguir en la lucha por sus objetivos.

¿Qué sigue?

Con el Mundial, ahora sigue para las selecciones peruanas el Campeonato Sudamericano de mayores, en Río de Janeiro, entre el 8 y 13 de setiembre, mientras que la selección Sub 19 disputará el Sudamericano Sub 19 en Maracaibo entre el 5 al 12 de octubre.

El técnico de la Sub 19 es Marcelo Escudero y quizás se anime a convocar a algunas de las chicas destacadas de la Sub 17, como ya pasó hace dos años, cuando Ariana Vásquez, Camila Monge y Gianella Chanca, con menos años se sumaron a la categoría siguiente.

La Selección peruana de vóley Sub 17 es dirigida por Marcello Bencardino. (Foto: FIVB)

La Liga 1 será el gran reto para todas las integrantes de la Bicolor. De la anterior generación, Ariana llegó a debutar en San Martín y pasó a Atenea, Camina disputó las rondas decisivas del torneo con Regatas, Liana es titular indiscutible en SOAN o Cielo Quispe que jugó la Revalidación con Molivoleibol. Ahora, las Pinto, Lazo, Galdós, Adrianzén tendrán que buscarse un lugar para poder jugar en el torneo local. Aún es muy pronto por su edad pensar en verlas pronto, pero algunos minutos, sets, puntos, deberían robar en el certamen que se aproxima.

Foto: Deportivo Géminis

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