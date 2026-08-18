Por Christian Cruz Valdivia

Cuando de vóley se trata, el Perú siempre busca la forma de hacerse un espacio en la élite mundial. La tarea es regresar a estar entre las mejores del mundo, pero pese a las adversidades, el deporte de la net alta sigue regalándonos alegrías.

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