Peor aún, la situación la ha llevado a pensar en dejar el vóley para volver a vivir sin miedo. Su caso, terrible por donde se le mire, pone en evidencia un problema más amplio: una forma de hinchaje que ha cruzado límites, una ira desbordada que encuentra en las redes un canal sin control y una violencia que, tratándose de una deportista mujer, se vuelve más personal e invasiva. El caso también revela un entorno que no protege lo suficiente: sin protocolos ni campañas potentes por parte de la Liga y la Federación Peruana de Vóley que blinden a sus principales protagonistas.

Que Aixa Vigil haya decidido denunciar es un acto de valentía y una oportunidad para poner en foco la salud mental más allá del deporte. Porque lo que está en juego no es solo es el bienestar de una voleibolista, sino la forma en que una sociedad tolera —o enfrenta— la violencia.

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¿Cómo estás después de la final? ¿Cómo se recupera uno de ese nivel de estrés de tres domingos al máximo y con mucha tensión?

Esta ha sido la primera final que me he sentido tan abrumada por todo lo que me ha pasado a mí fuera de lo deportivo. Recibir amenazas a mi teléfono personal, que estén fastidiando a integrantes de mi familia, es algo que nunca había pasado y algo que sí me ha tocado bastante y me ha preocupado un montón porque nunca me había sucedido eso.

Cuéntanos un poco más de estas amenazas. ¿Fueron por redes sociales? ¿Fue durante las finales o antes de este último juego?

Ya desde que hice mi cambio a la Universidad de San Martín, siempre hubo mensajes de acoso, de audio, en mi Instagram, en Facebook o en cualquier publicación en la que yo saliera. Pero ya en el último partido (en el extra game), desde el día sábado 2 de mayo empezaron a llegarme mensajes de números desconocidos. Me enteré que mi número había sido pasado a muchos integrantes de la barra del otro equipo. Empezaron a llamarme un montón de números desconocidos que yo, gracias a Dios, no contesté. Tuve que apagar mi teléfono después de todos los mensajes que me habían llegado y desactivar mis redes, porque era tanto el nivel de odio que había recibido que sí me afectó bastante.

¿Hubo amenazas de muerte, de agresión?

Hubo amenazas de agresión y hubo amenazas contra mi vida, o sea, contra mi vida personal, que no iban al tema. Todo por haber tomado una decisión que en algún momento yo consideré, y considero, que fue lo mejor para mí y para mi futuro. Eso es lo que me incomoda. Sé que durante toda la liga no he sido solamente yo la que ha recibido este tipo de comentarios, pero que busquen la forma de conseguir mi número personal y escribirme directamente sí me ha perturbado bastante. Aún sigo muy tocada por esto.

Histórico tricampeonato de Alianza Lima. Aixa Vigil jugó la final contra su exequipo en las filas de la San Martín.(Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)

Esto trasciende lo deportivo… a veces en el deporte nos olvidamos que las voleibolistas también son seres humanos que sienten y que tienen familia.

Sí, obviamente. Yo nunca salí a decir absolutamente nada sobre los ocho meses de temporada desde que me cambié de equipo. Pero llegar al punto de que tengan mi WhatsApp para tratar de desenfocarme del partido del domingo sí me afectó. Mi rendimiento del domingo no fue el correcto; y ojo, no me estoy excusando porque el campeón era muy merecido, tenían un equipo muy fuerte, pero creo que eso no es el deporte. Lo que hicieron siento que no representa el profesionalismo o el empoderamiento de la mujer. Tengo muchas amigas que han recibido el mismo acoso, que para esto es penado con cárcel, y siento que más instituciones deberían darle importancia a estas cosas que nos pasan.

¿Te dio miedo ir a jugar la final?

Sí, me dio miedo. Tuve que ir con el carro de mi enamorado porque tenía miedo de que fueran a reconocer el mío y rompieran las lunas. Hasta ese punto llegué, de tener que cambiar de carro porque me moría de miedo de entrar al coliseo y que me fueran a hacer algo a mí o a mi familia. Estaba superasustada.

¿Por qué sales a hablar esto? ¿Cuál es tu objetivo más allá de denunciar?

Que esto pare. El acoso que recibimos las jugadoras durante toda la liga, en varios equipos, es constante. Somos hostigadas de una forma a la que nadie le da relevancia. Hay un punto peligroso que es que a veces se normaliza.

Esta temporada ha sido muy dura, contra Alianza te han silbado cada vez que jugabas

Sí, yo sabía a lo que me enfrentaba al cambiar de equipo, pero yo aguantaba todo dentro del campo e incluso en mis redes. Pero que consigan mi número de teléfono y tener miedo de llegar al partido... creo que ya están excediendo un límite. Soy consciente de que el día de la final no jugué bien porque mi cabeza no estaba donde tenía que estar. No es justo tener una presión que no deberíamos tener y que ahora sea tan normal que todo el mundo te escriba cualquier cosa por redes sociales por ser imagen pública.

Imagino que tienes las pruebas, pero estamos en un punto de violencia en el que a veces denunciar te deja más expuesta, porque no sabes cómo van a reaccionar esas personas.

Sí, gracias a Dios mi familia está llena de abogados; tengo ocho abogados en mi familia. También tengo a Toque Fino apoyándome en la parte legal. Voy a poner mis denuncias y voy a tratar de que esto sea expuesto para que llegue a más personas, porque no es justo. Tengo una mamá, un papá, un hermano y una pareja a los que también les afecta esto. Fue una decisión de trabajo que yo tomé para mi futuro.

¿Sientes que esta denuncia marca un precedente para que más compañeras se animen a denunciar lo que les pasa y que a veces callan por miedo?

Mi denuncia va a ser porque tengo miedo de que más adelante me vaya a pasar algo. Justo hablé con uno de mis primos que es policía para preguntarle por el proceso. Tengo todas las pruebas y el apoyo de mi familia, de Toque Fino y de mi equipo. Quiero exponer esto porque se ha normalizado mucho que alguien pueda entrar y hablarte como se le da la gana. A veces los entrenadores nos dicen que no veamos las redes, pero cuando pasan el límite y se meten a tu privacidad escribiéndote al WhatsApp para amenazarte, es algo que me ha afectado bastante.

¿Cómo ha sido lidiar con esto a lo largo de la temporada? ¿Buscaste apoyo psicológico o contención profesional?

Sí, tengo dos psicólogos, uno deportivo y uno personal, que me han ayudado a llevar esto. He sido muy fuerte de cabeza esta temporada porque he recibido acoso todo el año, pero que consigan mi WhatsApp y me estén acosando todo el día ha sido diferente. Aún sigo afectada y me cuesta hablar del tema sin estar asustada.

Tu denuncia también puede ser un llamado de atención a la liga para que activen protocolos para proteger a las jugadoras frente a este tipo de violencia

Sí, quiero que quede como un precedente. He estado muy expuesta por lo vistoso que fue mi cambio de equipo, pero estoy segura de que no he sido la única jugadora acosada. No es justo que por ser figuras públicas nos traten como si no fuéramos personas, sin pensar que tenemos miedos y sentimientos.

Mentalmente lo has trabajado mucho para recordarte que nada de esto es tu culpa. Dejar Alianza o ser hincha de la U no justifica este nivel de violencia.

Exacto. Cuando estuve en mi anterior equipo hice todo lo que pude y salí campeona dos veces. Fui muy agradecida, pero como cualquier persona busqué lo mejor para mí y la decisión fue mía. Esto no es por lo deportivo; el campeón fue merecido, pero yo vengo a hablar del acoso que he recibido estos últimos días por la final y durante toda la liga.

¿Cuánto afecta esto a tu futuro? ¿Se te pasó por la cabeza dejar el vóley?

Sí, ha pasado por mi cabeza. Siempre fue pesado jugar vóley en Perú por la exposición, pero estas últimas semanas han sido peores. Nunca pensé llegar al extremo de tener que cambiar de teléfono o de carro para que no me reconozcan, o irme rápido de la premiación por miedo a encontrarme con alguien. Muchas personas que no saben nada de vóley tienen mucho que decir mediante una pantalla sin saber todo lo que hacemos como deportistas.

Con esto también expones el tema de la salud mental, que en el Perú está olvidada tanto para deportistas como para hinchas que usan el deporte para descargar su ira o estrés.

Sí. Yo entiendo que el hincha descargue con un jugador, pero que se metan en mi vida privada y difundan mi WhatsApp me parece descabellado. Son personas sin valores que no creen en lo que promueve el deporte y la liga, que es algo familiar para que los niños sigan creciendo.

Y tú eres consciente de que eres imagen de muchas niñas que aspiran a ser como tú.

Siempre he tratado de ser fuerte, pero sé que no soy la única que pasa por esto. No es normal ni justo que tengan el poder de escribirte así. Tal vez se puedan hacer protocolos para evitar este acoso y cuidar la salud mental de la jugadora, porque no solo somos productos, somos personas.

¿Informaste de esto al club o a la federación?

Al club se lo informé hace unas 4 horas (el lunes). No quise decir nada antes por miedo a lo que fuera a transmitir a mis compañeras para la final, pero me costó cargarlo yo sola. A la federación me acercaré a hablar cuando pueda hacerlo sin romperme como ahora, para ver si pueden respaldarnos y que esto cambie.

Hay una contradicción ahí, porque mientras el discurso es empoderar, sin protocolospara estos casos las dejan vulnerables. Gracias por compartir esto, Aixa, eres muy valiente. Ojalá sirva para que las autoridades tomen cartas en el asunto y se visibilice

No he querido hablar de lo deportivo porque creo que este tema es mucho más importante. Es la primera y única vez que voy a hablar de esto, gracias por darme el espacio.

¿Algo que le quieras decir a tus seguidores o a las niñas que quieren ser como tú?

Que nunca se rindan, que crean en las personas que tienen a su alrededor. Siempre la vamos a tener más difícil las mujeres que los hombres, pero sigamos trabajando porque somos igual de capaces y mucho más fuertes.

¿Alguna vez pensaste que el deporte que tanto te apasiona te llevaría a este punto?

Realmente no. Nunca pensé que mi salida de un equipo llegaría a ser algo tan destructivo para mí. Yo tomé la decisión pensando en lo mejor para mi carrera y me ha tocado asumirlo casi un año. Me he dado cuenta de que soy muy fuerte y nadie me va a poder destruir; voy a seguir preparándome psicológica y deportivamente porque nadie tiene el poder de hacerme creer que soy menos si yo no se lo permito.

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