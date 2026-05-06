Por José Antonio Bragayrac

Lo que vivió Aixa Vigil en las últimas semanas excede al vóley. En la antesala de la final de la Liga Peruana de Vóley ante Alianza Lima, la voleibolista de la Universidad de San Martín revela que su número de teléfono personal comenzó a circular por grupos de WhatsApp y llegaron mensajes de desconocidos con amenazas directas, incluso de muerte, condicionadas al resultado. Apagó el celular, cerró sus redes y modificó sus rutinas por seguridad. También su familia quedó expuesta. Todo por una decisión profesional que desató una reacción que ya no tiene relación con el deporte y que terminó impactando incluso en su capacidad de competir.

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Entrevista