Aixa Vigil: “Toda la vida he sido hincha de la ‘U’, ahora nada me compromete a decirlo; Alianza es un capítulo en mi vida que ya cerré”

Mientras se disponía a realizar un saque que le permita a San Martín estirar su diferencia en el marcador sobre Rebaza Acosta, Aixa Vigil escuchó los silbidos de algunos hinchas de Alianza Lima que caían desde la tribuna del Coliseo Miguel Grau de El Callao. “Déjenla jugar”, exclamó la comentarista de Latina, Carla Rueda, en clara respuesta a lo ocurrido. Pero Aixa, con la determinación de una profesional, miró al frente y siguió. ¿Y qué pasó? Pues terminó siendo la MVP de ese partido.

Si bien el descontento de algunos hinchas de Alianza Lima por su salida del club no borra los dos títulos de Liga Peruana de Vóley que consiguió, la actualidad de Aixa es otra. La voleibolista de 24 años está enfocada en San Martín y en la oportunidad de lograr esta temporada el título nacional que llevan buscando hace años. Por eso, en entrevista con El Comercio, nos cuenta lo que ha vivido en el cuadro santo, la conexión con el entrenador Guilherme y la respuesta a quienes la siguen criticando.

Viendo el partido USMP vs Rebaza resulta incómodo escuchar cómo la hinchada de Alianza pifeaba a Aixa Vigil durante todo el partido cada vez que iba al saque. Mucho resentimiento para alguien que jugó cinco años en tu club y se mantuvo incluso cuando no campeonabas. pic.twitter.com/ahcIOjuYkH — Leo Contreras 🐘 (@nandoleonel96) November 4, 2025

—¿Cómo ha sido tu estadía desde que llegaste a San Martín?

Estuve ansiosa y emocionada porque es un equipo nuevo. Me recibieron súper bien, me integré bien al grupo y creo que estamos trabajando de menos a más. El grupo me apoya bastante. Estoy contenta con el cuerpo técnico. El profe no está ayudando bastante a seguir creciendo.

—¿Qué diferencia a San Martín de los anteriores clubes en los que has estado?

He encontrado una forma nueva de entrenar. El profe Guilherme (Schmitz) es un técnico que sabe mucho, le gusta enseñar y la forma en la que a él le gusta que su equipo juegue es diferente.

—¿Cómo definirías a Guilherme?

Tiene mucha paciencia y le gusta enseñar.

—¿Las indicaciones que te da se acomoda a tu juego?

Ahora sí estoy cómoda, pero cuando llegué fue difícil porque obviamente tiene una forma de jugar muy diferente a la de nosotros. Fue difícil para todas. Pero ahora ya estamos adaptadas a lo que él quiere. Nos pide intesidad y que nos dediquemos a los detalles pequeños que nos ayudan a terminar las partes finales del set.

—Están Angélica Aquino, Paola Rivera, Janice Torres, Fernando Tomé. Se ha formado un buen grupo...

San Martín ha invertido mucho. Ha traído jugadoras ya importantes en la liga, pero por nombres individuales no se logra nada. Estamos trabajando en complementarnos mucho como grupo. Nos falta, pero vamos en camino. Para la parte final vamos a estar mejor.

—¿Cómo ha sido este inicio de la liga?

Interesante, creo que nos costó a todas. No tuvimos muchos partidos de preparación. Pero hablar ahora sería muy rápido, es importante la compenetrabilidad que tiene el equipo para la parte final del torneo.

—Alianza, Universitario, Regatas se han reforzado bien al igual que San Martín. ¿Hay más nivel que el año anterior?

Todos los años la liga mejora. Va a estar muy reñido. Todos están buscando el título y nosotras estamos trabajando para lo mismo.

—Has sido elegida en varias ocasiones la mejor jugadora de la cancha. ¿Cómo tomas las críticas?

Lo tomo con tranquilidad. El profe Guilherme me ha dado mucha confianza, me está ayudando un montón. Tratar de ayudar lo más que pueda al equipo. Vine para apoyar a San Martín y conseguir el título que llevan buscando hace año. Los elogios son por momentos. Puedo jugar bien hoy y mañana no, pero mientras al equipo le vaya bien, yo voy a estar feliz.

“𝙎𝙖𝙣 𝙈𝙖𝙧𝙩í𝙣 𝙚𝙨𝙩á 𝙙𝙚𝙣𝙩𝙧𝙤 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖 𝙙𝙚𝙡 𝙫𝙤𝙡𝙚𝙞𝙗𝙤𝙡 𝙥𝙚𝙧𝙪𝙖𝙣𝙤”🗣️



Nuestro entrenador, Guilherme Schmitz, ya dirige sus primeros entrenamientos y brindó sus primeras declaraciones.🎙️



Entrevista completa aquí 👉🏻 https://t.co/zTsOfZuYIf pic.twitter.com/ij4CS2ja5y — USMP Vóley Club (@USMPVoleibol) September 18, 2025

—Si tuvieras que definir a tu etapa en San Martín en una palabra, ¿cuál sería?

Aprendizaje. El equipo ha cambiado mucho con la llegada de Guilherme. He trabajado con muchos brasileros, él tiene la escuela parecida, pero su forma de enseñar es diferente. Desde el primer día que llegó, me comentó eso y no he visto un entrenador así. Me corrige y me ayuda a mejorar mi recepción. Hay varios detalles que él lo marca, no todos lo hacen.

—Hablemos de la liga, ¿qué puntos de mejora has podido identificar?

Es delicado hablar de eso porque va más allá de lo deportivo. Hay varias cosas por mejorar en la parte administrativa, pero no le corresponde a las atletas ni a los equipos, sino a la Federación. Hay muchas cosas por mejorar y de eso se dan cuenta cuando termina la liga. Nuestro trabajo es jugar, pero lo que pase o lo que los hacen no solo afecta a la San Martín, sino a todos los equipos.

—Se podría decir que la formación de nuevas jugadoras es una de las taras de este deporte...

Es complicado, no hay tantas jugadoras como antes. Creo que mi categhoría fue la última que sacó tantas jugadoras importante que ahora nutren el vóley peruano. La pandemia truncó mucho la base, les quitó la libertad de hacer deporte; pero eso también lo deben incentivar la Federación y los clubes, no solo aquí en Lima, sino en todo el Perú.

—Y termina afectando a la selección...

Sí. Siempre somos las mismas 20 o 25 convocadas, por allí suben una o dos que suben de otras categorías. Si las más grandes de la selección ya no quieren seguir jugando, poco a poco nos vamos quedando sin jugadoras. Y es complicado seguir compitiendo porque las lesiones aparecen y no hay jugadoras.

—Internacionalmente nos hemos podido defender...

Desde que llegó Rizola hizo un cambio en lo deportivo y dirigencial. Este año quedamos segundas en la Copa América e hicimos una buena presentación en la Copa Panamericana. Los crecimientos se van viendo, no son inmediatos; pero se nota la diferencia de una antes y después de Rizola.

—¿Tienes otro pasatiempo que no sea el vóley?

Estudie negocios internacionales en Estados Unidos. Mi carrera me gusta mucho. Espero ejercerla en algún momento de mi vida. Terminando de jugar vóley, me dedicará a eso en la parte deportiva.

—¿Hasta qué edad tienes planeado jugar?

Tengo pensado jugar hasta los 28 que es donde quiero comenzar a hacer mi familia, pero no sé si se vaya a dar. Puedo aplazarlo unos años más.

—¿Practicas otro deporte?

No. Me gusta mucho el fútbol, pero solo verlo. No lo practico.

—¿Hincha de qué equipo eres?

(Risas) Todo el mundo sabe que soy hincha de la U. Toda la vida he sido hincha de ese equipo y ahora nada me compromete decirlo.

—Natalia Málaga ha sido nombrada entrenadora de Géminis. ¿Cuánto suma a la liga que haya regresado?

Es importante, porque son muy pocas entrenadoras peruanas en la liga. Natalia da muhco carácter, y toda la experiencia que ella ha tenido como deportista va a nutrir mucho a las jugadores de Géminis. Ella fue entrenadora de mi club y también de selección.

—¿Una jugadora que admiras?

No me gusta mucho ver vóley. No tengo una jugadora en sí, pero Gaby Guimaraes (Brasil) me gusta mucho cómo juega.

—¿Un técnico que te ha marcado?

Todos me han marcado, pero ahora disfruto mucho del profe Guilherme. Estoy muy feliz con todo lo que me está enseñando, con la paciencia que me tiene y lo detallista que es al momento de entrenar.

—En el partido contra Rebaza hubo silbidos en tu contra de parte de algunos hinchas de Alianza Lima. ¿Tienes algo que decirles al respecto?

No, sinceramente no tengo nada que decirles. Yo me dedico a seguir trabajando y a seguir demostrando para mí y mi familia. Lo que pueda pasar exterior no me afecta y no tengo comentarios realmente.

—Siempre te van a involucrar con Alianza Lima por cómo fue tu salida...

He jugado en un equipo con una hinchada tan grande, pero creo que ya es un capítulo en mi vida que lo cerré. Estoy enfocada en San Martín, en darles lo que yo puedo ofrecerles. Lo que pase externo, fuera de que no sea mi familia o el comando técnico o relacionado con mi equipo, realmente no me afecta y no me importa.