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Alianza Lima Vóley oficializa a Alejandro Schneider como nuevo entrenador para la temporada 2026-27. Foto: Instagram
Alianza Lima Vóley oficializa a Alejandro Schneider como nuevo entrenador para la temporada 2026-27. Foto: Instagram
Por Redacción EC

Alianza Lima inició oficialmente una nueva etapa en su proyecto deportivo. El club blanquiazul anunció la incorporación del argentino Alejandro Schneider como nuevo entrenador del equipo de mayores de vóley para la temporada 2026-27.

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