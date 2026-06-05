Alianza Lima inició oficialmente una nueva etapa en su proyecto deportivo. El club blanquiazul anunció la incorporación del argentino Alejandro Schneider como nuevo entrenador del equipo de mayores de vóley para la temporada 2026-27.

La institución confirmó la llegada del estratega argentino a través de sus plataformas oficiales y le dio la bienvenida en medio de altas expectativas por mantener el dominio nacional.

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“Alejandro Schneider asumirá la dirección técnica de Alianza Lima Vóley de cara a la temporada 2026-27. ¡Bienvenido al tricampeón del voleibol peruano, profesor!”, publicó el club.

Schneider llega para asumir uno de los proyectos más ambiciosos del voleibol peruano: mantener la supremacía deportiva y pelear por un tetracampeonato histórico.

El reto: reemplazar a Facundo Morando y mantener la hegemonía

El técnico argentino reemplazará a su compatriota Facundo Morando, quien cerró una etapa exitosa al frente del cuadro íntimo antes de asumir un nuevo desafío profesional en Brasil.

Alejandro Schneider asumirá la dirección técnica de Alianza Lima Vóley de cara a la temporada 2026-27. 🤝🏾💙



¡Bienvenido al tricampeón del voleibol peruano, profesor! 👏🏾 pic.twitter.com/fTaH04ICLv — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) June 5, 2026

Morando dejó una base competitiva consolidada y ahora Schneider tendrá la responsabilidad de sostener ese rendimiento en una temporada marcada por cambios importantes dentro del plantel, que ha tenido reestructuración en el equipo con las salidas de Maeva Orlé, Meegan Hart, Elina Rodríguez, Yanlis Feliz, Doris Manco González y Maricarmen Guerrero.

El recorrido internacional de Alejandro Schneider

A sus 44 años, Schneider llega con experiencia internacional tras dirigir equipos en distintos continentes, incluyendo Europa, África, Medio Oriente y Argentina.

Su experiencia más reciente fue en el Foinikas Sýros de Grecia, club al que dirigió entre 2025 y 2026 antes de aceptar el desafío de llegar al voleibol peruano.

Con nuevas incorporaciones por anunciar y un nuevo comando técnico, Alianza Lima buscará mantener el protagonismo local y competir nuevamente por los máximos objetivos deportivos.

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